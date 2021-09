L'entreprise elle-même admet qu'un problème mécanique est survenu et concorde avec la nature des plaintes formulées à la Ville de Québec.

Le bruit entendu provient fort probablement de nos installations, car nous avons eu un bris mécanique suite au redémarrage de l’usine mardi matin , affirme Charles-Etienne Pelletier, directeur des ressources humaines à l'usine Stadacona. Il assure que le problème a été réglé le jour même.

La Ville de Québec ne confirmait pas l'hypothèse, mercredi, et disait qu'elle procédait toujours à des vérifications.

Le bruit, jugé très incommodant par plusieurs résidents qui ont partagé leur expérience sur les réseaux sociaux, a été entendu entre 5 h et 6 h 30, mardi. Certains ont comparé le niveau à celui du passage de la formation aérienne des Snowbirds au-dessus du quartier.

Correctifs dès cet automne

Il s'agit de la deuxième fois en quatre mois que l'usine White Birch de Québec est la source de bruits dérangeants pour la population de la Haute-Ville et des quartiers centraux.

En mai, bon nombre de résidents s'étaient plaint de bruits lancinants entendus la nuit et par moments calmes. Après des analyses approfondies, la Ville de Québec avait déterminé que la White Birch en était responsable. On parlait alors d'une oscillation de basse fréquence causée par des évents de pompes à vide sur la toiture de l'usine . Un plan de mitigation a alors été demandé et l'entreprise s'est engagée à l'appliquer rapidement.

M. Pelletier assure que la direction va agir le plus tôt possible. Nous nous sommes engagés à le régler en installant des silencieux sur six évents/cheminées , rappelle-t-il. Les commandes ont été faites auprès du fournisseur et l’installation sera complétée dès que les équipements seront reçus.