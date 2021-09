Si le président américain est encore vu comme l’homme le plus puissant du monde, l’histoire est toute autre dans ses propres contrées. Même avec un Congrès qui lui est, d’une courte tête, favorable en terme de nombre, il n’arrive même pas à faire avancer son programme de relance de l’économie. Pire encore, les blocages les plus sérieux viennent de son propre parti. Nul n’est prophète en son pays, dira-t-on dans son cas.

Cela fait des mois que Joe Biden essaie de faire adopter par le Congrès deux mégaprojets de loi qui sont des pièces maîtresses de son programme de relance de l’économie américaine.

D’abord, il y a les 1200 milliards de dollars pour des chantiers pharaoniques afin de remédier aux infrastructures vieillissantes du pays. Une somme colossale qui fait grincer des dents non seulement les républicains, mais aussi certains démocrates qui préféreraient moins dépenser.

Ensuite, et c’est là que le président américain en arrache davantage, il souhaite injecter pas moins de 3500 milliards de dollars pour réformer en profondeur les soins de santé, l’éducation, sans oublier la lutte contre les changements climatiques. Le tout serait financé en grande partie par des hausses d’impôts.

Des modérés pas si modérés?

De quoi donner de l’urticaire à ces fameux démocrates qu’on appelle modérés et qui sont très proches de la pensée républicaine. Dans ce cas-ci, il s‘agit surtout de Joe Manchin et de Kyrsten Sinema, sénateurs respectivement de la Virginie-Occidentale et de l’Arizona, qui mènent la faction la plus à droite du parti.

Joe Manchin, sénateur démocrate de Virginie-Occidentale (à gauche) et Kyrsten Sinema, sénatrice démocrate de l'Arizona (au centre) Photo : Getty Images / Alex Wong

Ces derniers jours, ils font des va-et-vient entre le Sénat et la Maison-Blanche, entre des consultations avec le président d’une part, et des groupes de pression qui financent leur campagne.

Avec une courte majorité à la Chambre des représentants et surtout une tête de plus seulement au Sénat – grâce à la voix de Kamala Harris, la vice-présidente –, Joe Biden n’a pas le luxe de bouder le moindre membre de son équipe.

À la tête d’une famille démocrate plus que jamais dysfonctionnelle, il doit montrer les dents, mais aussi caresser dans le sens du poil en donnant un peu par-ci et un peu par-là.

Une gauche trop radicale?

D’ailleurs, de l’autre côté du parti, la centaine de démocrates progressistes, dont le chef de file est Bernie Sanders, président du comité du budget au Sénat et principal architecte du méga plan de 3500 milliards de dollars, on voit ces tractations avec l’ennemi modéré d’un très mauvais œil. À tel point qu’on est prêt à faire dérailler le programme d’infrastructures que seraient prêts à accepter les centristes.

Le sénateur Bernie Sanders devant le Capitole à Washington. Photo : Getty Images / Kevin Dietsch

Leur calcul est simple : il faut, selon eux, que le Sénat s’engage à voter sur les réformes sociales de 3500 milliards avant celui sur les infrastructures de 1200 milliards. Car, ils estiment que si les modérés et centristes du parti réussissent à prioriser les infrastructures, ils se défileront pour voter sur les réformes majeures. Bref, la confiance règne.

Devant cette pagaille, les républicains font leurs choux gras de ces dissensions tout en dévorant leur popcorn en regardant ce mauvais film démocrate. Le Grand Old Party (GOP) a le beau jeu : Vous contrôlez et la Maison-Blanche, et le Sénat, et la Chambre des représentants? Faites vos devoirs et débrouillez-vous . Joe Biden doit bien se dire : Avec des amis pareils, qui a besoin d’ennemis?

Course contre la montre

Il a beau faire des pieds et des mains, le temps passe irrémédiablement et les compromis semblent plus que jamais difficiles à atteindre. Dans 13 mois, il y aura les élections de mi-mandat où l’ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants sera renouvelé, et où un tiers des 100 sièges du Sénat sera remis en jeu. Treize mois c’est une éternité en politique, soit, mais les indicateurs de popularité continuent de dégringoler pour Biden.

Joe Biden aux prises avec un casse-tête pour faire adopter ses méga projets de loi par certains démocrates Photo : Getty Images / Samuel Corum

Et les espoirs d’avoir un autre Congrès majoritairement démocrate s’étiolent un peu plus chaque jour. Quoique, avoir une majorité démocrate n’est pas synonyme de succès, on le voit bien ces jours-ci. Joe Biden, qui se vantait de pouvoir faire avancer les choses grâce à sa capacité de rallier des républicains à ses projets, a en tout cas besoin de bonnes nouvelles pour sauver ses deux mégaprojets dans les prochaines heures.

Car en cas d’échec, ce ne seront plus les piquets de la tente qui poseront problème, ce sera la tente elle-même qui pourrait s’envoler. Et la récupérer d’ici un an pour affronter les élections de mi-mandat sera on ne peut plus difficile. S’il pense qu’être président est dur ces jours-ci, il doit avoir des sueurs froides juste à songer que les deux dernières années de son mandat pourraient se dérouler avec un congrès majoritairement républicain contre lui.