Xavier Bourgault a mérité un deuxième match avec les Oilers

Lors de son premier match dimanche, à Calgary, il a marqué un but et récolté une aide, ce qui lui a permis d’être nommé deuxième étoile de la rencontre.

Je pense que de pouvoir disputer un deuxième match, c’est une belle récompense, mais je crois aussi l’avoir méritée de la façon dont j’ai joué dimanche , affirme celui qui a été sélectionné au 22e rang par les Oilers.

C’est le talent offensif de l’attaquant des Cataractes de Shawinigan qui a convaincu les Oilers de le repêcher. Selon l’entraîneur-chef Dave Tippett, le joueur de 18 ans doit maintenant apprendre à devenir un meilleur joueur dans les deux sens de la patinoire.

Il doit comprendre la différence entre les rangs juniors et la LNH , a indiqué Dave Tippett. Il a connu une bonne deuxième moitié de rencontre dimanche, mais il a fait quelques erreurs en début de rencontre et ne s’est pas illustré lors des deux matchs des recrues.

Face aux Jets, Bourgault sera utilisé au sein d’un trio plus défensif, on devrait le voir en compagnie d’Ostap Safin et d’Adam Cracknell sur ce qui est considéré comme étant le quatrième trio de l’équipe.

Je sais que je dois améliorer mon jeu défensif et je crois que les deux vétérans qui joueront avec moi pourront m’aider. Une citation de :Xavier Bourgault, attaquant, Oilers

Il serait très surprenant, presque impossible de voir Bourgault se tailler une place avec les Oilers cette saison, il retournera donc vraisemblablement à Shawinigan avant le début de la saison, mais il espère poursuivre son apprentissage au camp le plus longtemps possible.

Je ne suis pas le plus gros, mais je pense que j’ai montré que je pouvais malgré tout bien protéger la rondelle.

L’attaquant admet du même souffle qu’il doit devenir plus fort physiquement afin de devenir un joueur régulier dans la LNH.