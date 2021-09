COVID-19 : 41 nouveaux cas à Ottawa, 16 en Outaouais et un décès dans l’est ontarien

Les autorités de santé dénombrent 41 nouveaux cas de COVID-19 à Ottawa, mercredi, alors que 16 infections s’ajoutent au bilan du côté de l’Outaouais. Dans l’est ontarien, 34 nouvelles personnes ont contracté le virus, qui a fait une victime de plus.

Ces 41 nouvelles infections dans la capitale fédérale portent à 29 775 le nombre de personnes contaminées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie. De ce nombre, 595 sont décédées.

Le nombre de victimes de la COVID-19 à Ottawa est toutefois stable depuis un peu plus d’une semaine.

Des 17 patients positifs à la COVID-19 hospitalisés dans la capitale fédérale mercredi, 10 luttent pour leur vie aux soins intensifs.

Santé publique Ottawa (SPO) surveille 381 cas actifs du virus sur son territoire.

En Ontario, la province signale 495 nouvelles infections et 8 décès supplémentaires.

16 nouveaux cas en Outaouais

En Outaouais, la santé publique rapporte 16 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, mercredi.

Dans la région, 13 697 personnes ont contracté la maladie depuis le début de la pandémie. Parmi elles, 220 ont succombé au virus.

Le nombre de décès attribuables au virus est stable depuis un peu plus d’une semaine en Outaouais.

Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, le plus récent bilan des hospitalisations attribuables au coronavirus fait état de neuf admissions, dont six aux soins intensifs.

Les autorités surveillent 161 cas actifs du coronavirus sur le territoire.

Au Québec, 594 nouveaux cas de COVID-19 et 7 décès sont recensés dans le plus récent bilan quotidien de la province.

Un décès de plus dans l’est ontarien

Dans l’est ontarien, la santé publique signale 34 nouvelles infections de COVID-19 et une victime de plus.

La maladie a, jusqu’à maintenant, infecté 5330 personnes dans cette région et fait 114 victimes.

Selon le plus récent bilan, neuf patients atteints de la COVID-19 sont hospitalisés dans l’est ontarien et quatre d’entre eux sont traités à l’unité des soins intensifs.

Le Bureau de santé de l’est de l'Ontario (BSEO) surveille 182 cas actifs du virus sur son territoire.