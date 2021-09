Station Gallix : trop tôt pour évaluer les délais et les coûts des réparations

La structure demeure instable et les câbles sont tendus au maximum.

Les membres de l'administration de la station se croisent les doigts maintenant pour que le reste de l’infrastructure soit intacte, car si la remontée mécanique devait être remplacée entièrement, les délais de construction pourraient prendre jusqu’à 18 mois et coûter jusqu'à 5 millions de dollars.

Des experts évaluent les dommages à la suite de l'effondrement du télésiège à Gallix. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Souvent, ce sont des équipements spécialisés qui proviennent de l’Europe , indique le président-directeur général de l'Association des stations de ski du Québec, Yves Juneau. Ce qu’on voyait avant prendre quelques mois, maintenant, on est dans des délais prolongés. Ce n’est pas rare de voir jusqu’à 18 mois de travaux à prévoir ou de planification pour faire en sorte de mettre une remontée mécanique en fonction.

L'évaluation des dégâts et de l'état de la structure devrait permettre de prendre les bonnes décisions.

La volonté de le faire est une chose. La réalisation pour le faire est une autre chose, soulève Loïs Babin. On va essayer de voir si c'est réalisable. Là, ils vont prendre toutes leurs notes. On va se réunir, on va se rencontrer et on regardera voir, si c'est réalisable.

L'effondrement exerce une forte tension sur les câbles. La direction craint qu'ils ne cèdent. Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

D’après les premières estimations, les 80 millimètres de pluie qui se sont abattus à Gallix au courant de la fin de semaine seraient la cause de cet effondrement.

Les responsables de la station cherchent à comprendre pourquoi l’eau s’est accumulée de cette façon près du remonte-pente.

Un hélicoptère va survoler les terres autour de la station pour tenter de trouver des éléments de réponse.

Avec les informations de Félix Lebel