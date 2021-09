Les infirmières craignent que leurs manifestations soient interdites

Le gouvernement assure qu’elles pourront continuer de manifester devant les hôpitaux, à condition que cela se fasse en respectant la loi.

La Loi sur la défense des infrastructures essentielles, adoptée l’an dernier dans la foulée des manifestations des Wet’suwet’en, prévoit des amendes importantes pour intrusion, interférence avec les opérations et la construction et tout dommage causé aux infrastructures essentielles, comme les pipelines, installations d’électricité et de gaz naturel, mines, routes et lignes de télécommunication.

Le ministre de la Justice Kaycee Madu a affirmé mardi qu’il ajouterait par décret les hôpitaux à cette liste, en raison des manifestations contre la vaccination obligatoire qui se sont tenues devant des hôpitaux albertains il y a deux semaines, bloquant parfois l’accès à ces établissements.

Des milliers de personnes ont manifesté contre la vaccination obligatoire devant l'hôpital Foothills de Calgary le 12 septembre, bloquant l'accès à l'établissement. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Heather Smith, la présidente du Syndicat des infirmières unies de l’Alberta (UNA), se demande pourquoi le gouvernement agit deux semaines après les faits.

Le gouvernement est certainement au courant que les infirmières et d’autres syndicats impliqués dans le milieu de la santé envisagent une grève bientôt. Normalement cela inclurait des lignes de piquetage devant leur milieu de travail, soit les hôpitaux , explique Heather Smith.

Le Syndicat des infirmières unies de l’Alberta a commencé un processus de médiation avec le gouvernement albertain le 21 septembre pour tenter de s’entendre sur une nouvelle convention collective, après des mois de négociations infructueuses.

Si aucune entente n’est conclue après deux semaines de médiation, le syndicat doit respecter une période de deux semaines d’attente, après laquelle il peut tenir un vote de grève.

C’est inquiétant s’il s’agit d’une tentative du gouvernement de les réduire au silence ou de jeter un froid sur leur désir d’exprimer leurs inquiétudes dans le processus de négociations. Une citation de :Heather Smith, présidente du Syndicat des infirmières unies de l'Alberta

Ses inquiétudes sont d’autant plus grandes que l’adoption d’une autre loi modifiant le Code du travail l’an dernier pourrait les empêcher de manifester ailleurs que sur leur lieu de travail.

En effet, en cas de grève ou de lockout, les syndiqués ne seraient autorisés à manifester sur un lieu secondaire qu’avec la permission de la Commission des relations de travail, ce que les syndicats jugent peu probable.

La loi ne supprime pas le droit de manifester, selon le gouvernement

Un porte-parole du ministère de la Justice affirme que ce changement est nécessaire pour préserver l’accès aux établissements de santé. Toutefois, les infirmières et autres travailleurs de la santé pourraient manifester et tenir des lignes de piquetage tant qu’ils respectent la loi et ne bloquent pas l’accès aux services de santé.

Le gouvernement et ses dirigeants élus ne contrôlent pas les décisions opérationnelles quotidiennes des forces de l’ordre en Alberta, incluant les décisions sur le déploiement d’agents et le respect de la loi , écrit le porte-parole Alex Puddifant.

Le gouvernement de l’Alberta s’attend à ce que les forces de l’ordre exercent leur autorité correctement et dans les limites de la Charte canadienne des droits et libertés et autres lois applicables. Une citation de :Alex Puddifant, attaché de presse du ministre de la Justice de l'Alberta

Gil McGowan, le président de la Fédération des travailleurs de l’Alberta, croit que ces promesses ne sont pas suffisantes.

Il envisage déjà un recours devant la Commission des relations de travail et éventuellement les tribunaux pour faire respecter les droits de manifester, de grève et de piquetage de ses membres, si les forces de l’ordre les en empêchent.