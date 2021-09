COVID-19 à Yellowknife : pas de retour en classe à l’horizon, selon la Dre Kandola

Elle laisse aussi entendre la possibilité de nouvelles restrictions pour contrer la transmission de la COVID-19 qui ne montre pas de signes d’un ralentissement.

En entrevue sur les ondes de CBC, mercredi matin, la Dre Kandola a indiqué que l’éclosion dans la capitale ténoise ne semble toujours pas avoir atteint son point culminant.

Nous avons un certain nombre de cas actifs à Yellowknife, Ndilǫ et Dettah qui ne sont pas liés et dont nous ne connaissons pas les sources, dit-elle. Certains d'entre eux font partie de la population d'âge scolaire.

Si nous ouvrions des écoles avec ce taux d'activité élevé, nous aurions certainement une introduction dans notre population la plus vulnérable, qui est de la prématernelle à la 6e année puisqu’ils ne sont pas éligibles pour le vaccin. Une citation de :Kami Kandola, médecin hygiéniste en chef des T.N.-O.

La semaine dernière, la santé publique avait repoussé le retour en classe prévu le 24 septembre de 10 autres jours. La Dre Kandola pense maintenant que les classes ne rouvriront pas avant que la situation se soit améliorée et que les risques soient amoindris.

Les écoles de la région de Yellowknife sont fermées depuis le 14 septembre. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Kami Kanola devrait faire une annonce plus détaillée plus tard mercredi ou vendredi.

Mardi soir, les autorités sanitaires comptaient 261 cas actifs sur le territoire dont 165 dans la région de Yellowknife et 75 autres à Behchokǫ̀.

Un sixième décès a aussi été annoncé en lien avec la COVID-19 mardi. Les décès ont tous eu lieu au cours des 40 derniers jours.

Vers d’autres nouvelles mesures?

Selon Kami Kandola, tout porte à croire que les efforts pour ralentir la transmission de la maladie, incluant les nouvelles mesures qui ont commencé vendredi, n’ont pas porté fruit.

J'espérais qu’il y ait de moins en moins de cas actifs après le week-end, après avoir mis en place une ordonnance plus restrictive, mais malheureusement, nous constatons toujours un taux d'activité élevé , dit-elle.

Puisque les transmissions se font surtout à l’intérieur de Yellowknife, d’un résident à l'autre, la Dr Kandola ne croit pas qu’il faudra resserrer les mesures sur les voyages au territoire, mais travaille présentement à trouver une façon de réduire la transmission à Behchokǫ̀ et Yellowknife.

C'est quelque chose que nous examinons activement maintenant parce que nous savons que les mesures que nous avons prises ne sont pas suffisantes pour faire tomber le nombre de cas dans les deux communautés qui présentent le plus grand risque [de transmission] , conclut-elle.

Avec des informations de Loren McGinnis