Devenir de meilleures personnes grâce à la réconciliation

Les élèves de l’École des Deux-rives, à Mission, en Colombie-Britannique, soulignent cette semaine la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation . L’enseignante Nathalie Butters, responsable des activités de commémoration, a saisi l’occasion pour faire réfléchir les enfants aux façons de « travailler ensemble pour un monde meilleur ».

Nathalie Butters enseigne l’éducation physique, les mathématiques et les arts à l’École des Deux-rives. Cette année, elle s’est aussi fait confier le mandat d’ intervenante pour les Autochtones , une mission qu’elle n’a pas prise à la légère.

Pour alimenter la réflexion sur la réconciliation, elle a décidé de s’appuyer sur l'œuvre The Journey of Hope de l’artiste Nisga’a Todd Stephens qu'elle a trouvé sous forme de casse-tête et que les élèves ont reconstitué.

Nathalie Butters a choisi l'œuvre The Journey of Hope de l’artiste Nisga’a Todd Stephens pour alimenter la réflexion sur la réconciliation avec ses élèves. Photo : Radio-Canada

Quand je l’ai vu, je me suis dit que ce serait vraiment un bon message, raconte-t-elle. Chaque personnage dans le canot représente une classe de l’école. Il y a six classes, mais je voulais aussi qu’il y en ait un pour le personnel .

On essaie de faire une réflexion sur ce que moi je peux faire lorsque je communique avec quelqu’un pour lui procurer du bien-être. Une citation de :Nathalie Butters, enseignante

Nathalie Butters explique que les élèves ont dû réfléchir avant de venir placer leur pièce de casse-tête parce qu’on fait tous partie de la solution .

Le casse-tête est placé au centre d'un babillard, qui se trouve devant l'entrée principale de l'école. Photo : Radio-Canada

Mercredi, les élèves continueront de garnir le babillard qui se trouve à l’entrée de l’école et chanteront Honour Song de l’aîné mi'kmaq du Nouveau-Brunswick, George Paul.

Selon Nathalie Butters, des groupes comptent également se rendre à pied près de l'ancien pensionnat pour Autochtones St. Mary's, situé dans le Fraser River Heritage Park, aux environs de l’École des Deux-rives. Si la température ne permet pas d’activités à l'extérieur, l’enseignante compte organiser des jeux autochtones dans le gymnase de l’école.

Je fais un peu comme un pied de nez. C’est ce que les enfants auraient dû faire dans [les pensionnats pour Autochtones] au lieu de souffrir , affirme-t-elle.

Au-delà du 30 septembre

Nathalie Butters espère que les efforts de réconciliation avec les peuples autochtones se poursuivront au-delà de cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Elle a imaginé une autre activité qui se déroulerait dans le Fraser River Heritage Park, qui consisterait à faire des petites cartes ou affiches d’information sur la faune et la flore en français, en anglais et en Halq'eméylem, la langue autochtone locale.

Le projet est toutefois toujours en conception, car Nathalie Butters aimerait d’abord en discuter avec la Nation Stó꞉lō.