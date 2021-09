Les Wolastoqiyik soulignent la première Journée de la vérité et de la réconciliation

La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk de Cacouna tient plusieurs activités de commémoration jeudi à l'occasion de la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Les membres de la communauté ont allumé, dès l'aube, un feu sacré qui sera entretenu jusqu'au coucher du soleil par un gardien du feu.

Plus tard jeudi avant-midi, une cérémonie aura lieu sur le site historique de la réserve de Viger, suivie d'une marche en l'honneur des enfants autochtones disparus, des survivants des pensionnats et de leurs descendants.

Bien que les Wolastoqiyik n'aient pas été directement touchés par le drame des pensionnats, le grand chef de la nation, Jacques Tremblay, se dit solidaire envers les autres peuples autochtones.

Nous sommes affectés par ce que nos sœurs et nos frères des autres nations ont eu à surmonter. Nos communautés autochtones ne peuvent qu’être solidaires les unes envers les autres et cette journée du 30 septembre est l’occasion d’unir nos voix et de travailler à bâtir l’avenir , estime-t-il.

Le grand chef de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, Jacques Tremblay (archives) Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Bien qu'ils n'aient pas séjourné dans les pensionnats, les membres de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk ont cependant vécu, eux aussi, une forme d'assimilation culturelle. En 1869, la communauté a perdu la terre de la réserve de Viger. Ses membres ont alors été dispersés un peu partout au Québec et au Nouveau-Brunswick.

Disséminés dans différentes villes et villages, de nombreux Wolastoqiyik ont caché leurs origines, de sorte que les savoirs traditionnels et la langue wolastoqey se sont perdus avec le temps.

À l'instar des autres communautés, les Wolastoqiyik tentent maintenant de les faire revivre.

Nous devons aujourd’hui nous battre pour arriver à faire revivre notre culture et notre langue. Une citation de :Jacques Tremblay, grand chef de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk

C'est d'ailleurs dans cette optique que la communauté a changé son nom, en 2019. La Première Nation Malécite de Viger est ainsi devenue la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk. Au cours des dernières années, des outils en ligne ont aussi été lancés pour permettre l'apprentissage de la langue wolastoqey.

