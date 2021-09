Le PDG du CHU préoccupé par un achalandage record

Le grand patron des hôpitaux de Québec, Martin Beaumont, est extrêmement préoccupé par l’achalandage et le nombre d’enfants qui se présentent au CHUL depuis des semaines. Il soutient que c’est du jamais-vu pour les pédiatres et toutes leurs équipes qui montrent des signes d’épuisement préoccupants.

C'est sans aucun doute mon établissement actuellement le plus surtaxé en matière de temps supplémentaire obligatoire [TSO] , lance Martin Beaumont.

De nombreux parents de la région se présentent à l’hôpital avec leur enfant en raison de virus respiratoires comme le virus respiratoire syncytial (VRS) ou des bronchiolites. Depuis la rentrée scolaire et le retour à la garderie, ce genre d'infections hivernales touche énormément de jeunes et beaucoup plus tôt qu’à l’ordinaire.

Actuellement le réflexe communautaire c'est de dire on s'en va tous au CHUL. Une citation de :Martin Beaumont, PDG du CHU de Québec

Le PDGprésident-directeur général du CHUCentre hospitalier universitaire rappelle que le CHUL est l’établissement dédié pour soigner les enfants les plus malades de la Capitale-Nationale et de tout l’est du Québec.

On oublie qu'on a un système de première ligne efficace aussi à certains égards dans la Capitale-Nationale, dit-il. C'est important d'aller voir son médecin de famille avec son enfant. C'est important aussi d'aller consulter dans les urgences de premières lignes avoisinantes.

Le manque de personnel

S’il le pouvait, Martin Beaumont engagerait 500 infirmières et 200 infirmières auxiliaires demain matin. Mais la réalité est tout autre.

Le gestionnaire salue les incitatifs financiers du gouvernement pour attirer des travailleurs dans le secteur public, mais il est conscient que les travailleurs veulent de meilleures conditions pour concilier travail et famille.

La réorganisation du travail, depuis les quatre derniers mois, c'est le projet prioritaire du CHUCentre hospitalier universitaire de Québec , lance-t-il.

Martin Beaumont croit qu’il sera éventuellement possible d’éliminer le TSOtemps supplémentaire obligatoire . Mais les travailleurs devront être patients. Le PDGprésident-directeur général soutient qu’il faudra attendre jusqu’en 2023 pour que les horaires soient réaménagés dans les cinq hôpitaux du CHUCentre hospitalier universitaire de Québec.

Le premier projet pilote de réfection des horaires commence en décembre au CHUL dans des endroits comme l'urgence, les soins intensifs et on a vraiment foi en ce projet-là. Une citation de :Martin Beaumont, PDG du CHU de Québec

L’objectif de l’administration du CHUCentre hospitalier universitaire est de donner une prévisibilité de six mois à ses travailleurs. Actuellement, les infirmières par exemple, connaissent leurs horaires quatre semaines à l’avance et les gestionnaires peuvent se permettre de chambouler leurs congés à leur guise. Martin Beaumont veut se débarrasser de cette pratique.

La menace de la COVID-19 plane toujours

Bien que le nombre d’hospitalisations en lien avec la COVID-19 soit peu élevé en comparaison avec les régions de Montréal et de Chaudière-Appalaches, la direction du CHUCentre hospitalier universitaire de Québec s’attend à une augmentation des cas au cours des prochaines semaines. Un plan de délestage a d’ailleurs été mis en place au cours de l’été.

On s'attend à faire face à une augmentation des cas. Une citation de :Martin Beaumont, PDG du CHU de Québec

On aime la situation actuelle. Je continue à toucher à du bois que ça continue à aller comme ça parce qu'actuellement les enjeux de main-d'œuvre sont tellement omniprésents que si on venait rajouter cette variable-là en plus d'augmentation des cas COVID, ça va nous amener à faire des choix qui sont difficiles à faire au niveau de délestage d'activités.