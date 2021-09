Le Scotiabank Dance Centre célèbre ses 20 ans avec la communauté

Le Scotiabank Dance Centre, maison de la danse inaugurée en septembre 2001 sur les lieux d'une ancienne banque de la rue Davie, à Vancouver, fête 20 ans de soutien à la danse et de créativité dans ses murs.

L'édifice dessiné au début des années 2000 par la firme Architectura et l'architecte canadien Arthur Erickson visait à offrir sous un même toit, pour toutes les compagnies de danse de Vancouver, des salles de répétition, une salle spectacle, des espaces de bureaux et un accès centralisé à des ressources.

Le centre visait ainsi à rapprocher la communauté de la danse éparpillée aux quatre coins de la ville et créer un point de rencontre avec le public.

L'édifice de la banque Scotia dans les années 90. Photo : Gracieuseté : The Dance Centre

L’idée d’un tel centre avait été lancée en 1979 dans un rapport publié par le service culturel de la Colombie-Britannique qui reconnaissait l’importance pour la communauté de la danse d'être soutenue.

Il a fallu du temps pour y arriver et la première étape fût la création, en 1986, du Dance Centre, un organisme sans but lucratif dont le mandat était de mener ce projet de maison de danse à terme.

Le studio Marcuse est l'un des sept studios du Scotia Dance Centre qui offrent tous une lumière abondante. Photo : Gerry Kopelow

Seule la façade de la banque a été conservée, car le reste de l’édifice a été détruit pour faire place à une structure de six étages.

La majeure partie de l’espace est occupée par sept studios de répétition et une salle multifonctionnelle qui peut accueillir 200 spectateurs.

De la place pour bouger

L’accès à de telles ressources a changé bien des choses pour les danseurs.

Le studio Farris du Scotiabank Dance Centre est une salle multifonctionnelle qui peut accueillir 200 personnes. Photo : Chris Randle

Le chorégraphe et danseur Noam Gagnon vivait dans un loft du quartier chinois dans les années 90. Sa résidence était également son studio de répétition pour sa première compagnie Holy Body Tattoo.

L’espace était long et étroit et influençait le travail chorégraphique de la compagnie.

Le chorégraphe et danseur Noam Gagnon bénéficie des services du Scotiabank Dance Centre depuis sa création en 2001. Photo : Simon Gohier

Avec l’arrivée du Scotiabank Dance Centre, la compagnie a pu répéter dans des studios plus grands et créer des oeuvres avec plus de danseurs.

Dès le départ [le Centre] nous a permis d’élaborer une vision plus grande, plus épanouie [...] c’était génial Une citation de :Noam Gagnon, danseur et chorégraphe

Selon lui, la création de ce lieu est directement liée à la place enviable qu'occupent les compagnies vancouvéroises sur la scène canadienne de la danse. Cela a permis, souligne-t-il, de faire valoir le talent d’ici et d’inviter des créateurs du reste du pays à venir collaborer sur la côte Ouest.

Il souligne également le dévouement du personnel du centre qui a contribué à la survie de petites compagnies de danse. Soit en les informant de subventions disponibles ou de possibilités de participer à des festivals.

Le Centre accorde toujours une place à la relève. Cette année, huit compagnies et artistes participent à des résidences d'artistes qui leur donnent accès à des studios de répétition et à des mentors.

Inauguration forte en émotions

L'inauguration du Scotiabank Dance Centre en 2001 s'était faite quelques semaines après les attentats du 11 septembre à New York.

Aussi, la performance de la compagnie Aerosia dont les danseurs avaient réalisé une performance suspendus contre les murs extérieurs de l'édifice avait eu une résonnance particulière et été l'un des moments forts de ce coup d'envoi du Centre.

Ci-dessous, la compagnie Aerosia, qui se spécialise en chorégraphie sur les surfaces verticales, en répétition et en spectacle sur les murs du Scotiabank Dance Centre en septembre 2001.

Aerosia en répétition et en spectacle sur les murs du Scotiabank Dance Centre en septembre 2001.

Portes ouvertes pour les 20 ans

Pour souligner ses 20 ans, le Scotiabank Dance Centre ouvre ses portes au public, comme il le fait chaque année.

Au progamme de cette journée animée qui se déroule le 2 octobre, des ateliers et spectacles, dont celui de la compagnie Aerosia. Vingt ans plus tard, ses danseurs sont de retour pour une autre performance sur les murs et le toit du Scotiabank Dance Centre.