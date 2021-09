Rodney Levi : des agents communautaires auraient pu désamorcer la situation, dit un témoin

Le 12 juin 2020 en début de soirée, des agents de la GRC sont intervenus lors d'un barbecue organisé à la résidence privée d’un pasteur à Boom Road, près de Miramichi.

Ils avaient été appelés parce qu’un invité avait deux longs couteaux de cuisine dans ses mains et refusait de les rendre. L’invité en question était Rodney Levi, un Autochtone de 48 ans qui connaissait bien le pasteur.

Les agents de la GRC ont essayé de le convaincre de rendre les couteaux, sans succès. Ils ont ensuite tenté de l’immobiliser à l’aide d’un pistolet à impulsions électriques trois fois plutôt qu’une.

Rodney Levi – qui était toujours armé – s’est approché d’un policier. C’est là qu’un membre de la GRC l’a abattu de deux balles. Malgré les premiers soins prodigués sur place et l’arrivée rapide d’une ambulance, Rodney Levi est décédé des suites de ses blessures.

Rodney Levi est décédé le 12 juin 2020 après avoir été atteint d'un projectile d'arme à feu tiré par un policier de la GRC à Boom Road, au Nouveau-Brunswick. Photo : Becky Levi

Selon Ken Levi, l’oncle de la victime, des policiers communautaires autochtones auraient mieux su désamorcer la situation que la GRC. Il a lui-même occupé ce poste pendant plusieurs années dans la communauté de Metepenagiag (Red Bank).

On aurait pu désamorcer la situation. J’en suis sûr à 100% , a-t-il affirmé en mêlée de presse après son témoignage.

Il a expliqué que Metepenagiag a longtemps été dotée de sa propre force policière et qu’elle collaborait de très près avec la GRC dans le cadre d’un programme financé par le gouvernement fédéral.

Il allègue que le gouvernement fédéral a éliminé le financement de ce programme il y a quelques années, ce qui a entraîné la disparition de la force policière de Metepenagiag.

Des propos confirmés par le chef de la communauté, Bill Ward, qui a assisté au témoignage de Ken Levi. Il précise que les compressions ont été effectuées en 2015. Depuis, la communauté est seulement dotée d’agents de sécurité.

Il note que les agents de sécurité appuient régulièrement la GRC dans son travail, mais qu’ils n’ont pas les mêmes moyens ni les mêmes pouvoirs que les anciens policiers de Metepenagiag.

En quelques secondes, on aurait fait un appel à la famille

Si les agents communautaires autochtones étaient intervenus à Boom Road, le 12 juin 2020, ils auraient fait les choses différemment, croit Ken Levi

Le répartiteur [des services d’urgence] nous aurait dit qu’un appel au 9-1-1 avait été effectué en lien avec Rodney. En quelques secondes, on aurait fait un appel à la famille , dit-il.

Selon lui, les agents autochtones auraient expliqué à un proche – sa sœur Linda par exemple – que Rodney Levi avait un comportement préoccupant et qu’ils allaient tenter de désamorcer la situation. Il lui auraient demandé d’être disponible afin de venir chercher son frère.

On serait allés à la maison [du pasteur, où la situation était très tendue] et on lui aurait dit "Linda est en chemin, veux-tu aller à la maison?" Je suis pas mal sûr qu’il serait venu , explique Ken Levi.

Cet oncle de Rodney Levi – qui a été policier autochtone, policier municipal, agent correctionnel et qui est aujourd’hui agent chez Pêches et Océans – croit qu’il faut ramener la force policière communautaire de Metepenagiag.

Le modèle de police communautaire fonctionne très bien dans la communauté, dans la plupart des Premières Nations. Les communautés sont tricotées serrées.

Environ 27 témoins, dont des membres de la GRC, sont attendus à l’enquête du coroner sur la mort de Rodney Levi, au cours des prochains jours. L’enquête devrait se poursuivre jusqu’au 7 octobre à Miramichi.