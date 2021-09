La couleur turquoise des lacs des Rocheuses pourrait disparaître

Le professeur d’écologie marine Rolf Vinebrook explique que ces lacs émeraudes, attirant une foule de touristes, contiennent de la farine glaciaire, soit de minuscules sédiments, encore plus petits que du sable, qui proviennent des rochers et font lentement leur chemin vers les lacs grâce à l’érosion.

Toutefois, le rythme plus rapide de la fonte des glaciers fait en sorte que cette eau contient moins de ces sédiments qui interceptent la lumière du soleil pour lui donner cette couleur turquoise.

Un nombre croissant de touristes visitent les lacs des Rocheuses canadiennes dont le lac Moraine, dans le parc national Banff, en Alberta. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

Je pense que les gens n’y ont pas porté attention avant cet été, parce que ce n’était pas aussi frappant auparavant , mentionne Rolf Vinebrook.

Plusieurs études, même constat

Ces résultats de recherche surviennent alors qu’une étude effectuée par des chercheurs américains avait révélé, en 2020, des résultats similaires, en particulier autour du lac Zigadenus, au nord-est de Lake Louise, en Alberta.

Tout comme ces chercheurs américains, qui ont installé des capteurs dans cinq lacs des parcs nationaux Banff et Yoho, les chercheurs de l’Université de l’Alberta constatent que le changement de structure fondamentale de ces lacs a des répercussions sur les organismes vivants.

Le lac Zigadenus, près de Lake Louise, en 2015, à gauche, comparée au lac Zigadenus en 2017, à droite. Photo : Fournie par Janet Fischer

Rolf Vinebrook précise que le phosphore provenant des cendres dues aux nombreux feux de forêt en Colombie-Britannique et l’azote plus présente dans la pluie en raison de la pollution de l’air ont contribué au changement de couleur de l’eau des lacs des glaciers qui sont plus vert foncé.

Ces produits chimiques plus présents dans les lacs sont aussi synonymes d’une qualité de l’eau qui se détériore et posent des risques pour les espèces marines uniques qui y vivent, soulève le chercheur de l’Université de l’Alberta.

À lire aussi : La fonte des glaciers s’accélère dans l’Ouest canadien

Son laboratoire de recherche a documenté la clarification de l'eau des lacs alpins près de Banff et Jasper en puisant des échantillons au fond de ceux-ci ainsi qu’en analysant des photographies d’archives.

Les cas les plus frappants peuvent être observés à l’ouest de la route des glaciers, dans le secteur des lacs Geraldine, au lac Curator, dans le parc national Jasper et au lac McConnell, près de Banff.

Rolf Vinebrook insiste que les lacs alpins alimentés par les glaciers sont encore peu étudiés et documentés, tant sur le plan environnemental que biologique, et ce même si on y trouve des espèces endémiques datant de plus de 12 000 ans.

Le chercheur ajoute que si les citoyens arrivent à diminuer leurs émissions de gaz à effets de serre dans un proche avenir, les glaciers les plus imposants pourraient être conservés.

Mais ça prendra des efforts énormes puisqu’il s’agit probablement des défis environnementaux les plus difficiles auxquels l’humain a dû se confronter à ce jour , estime Rolf Vinebrook.

D'après les informations de l'émission Daybreak South