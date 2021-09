Elliot Lake aura bientôt un site web bilingue

Le gouvernement de l'Ontario a octroyé des fonds à la municipalité pour cette initiative souhaitée depuis longtemps par les francophones.

C’est une démonstration de respect à la communauté francophone pour faire certain que les services vont être disponibles dans la langue de leur choix , a affirmé le directeur général de la ville, Daniel Gagnon, en entrevue à l'émission Le matin du Nord.

Le directeur général de la ville d’Elliot Lake, Daniel Gagnon, dit que la création d'un site bilingue constitue une marque de respect pour la communauté francophone. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

M. Gagnon estime qu’il pourrait aussi y avoir des avantages économiques.

L’économie de notre communauté est basée surtout sur des retraités ou des gens qui songent à déménager à Elliot Lake. S’ils voient que le site web est bilingue, ils vont voir qu’il y a une population francophone et que la municipalité reconnaît ça. Ça va être plus attrayant pour les francophones et tant mieux , dit-il.

La présidente du Regroupement des associations francophones de l'Ontario (RAFO) Rive Nord, Ghislaine Desjardins, se réjouit de l'initiative.

On ne pourra attirer personne si on est uniquement unilingue anglophone. Il faut absolument que nos communications soient bilingues. Quelqu’un qui cherche à venir à Elliot Lake va chercher le site web , souligne-t-elle.

Le RAFORegroupement des associations francophones de l'Ontario et l’école secondaire Villa française des jeunes seront impliqués dans la révision du français, pour s’assurer qu’il soit accessible pour les gens de la communauté.

On ne veut pas que ce soit trop académique , précise M. Gagnon.

Avec les informations de l'émission le Matin du Nord