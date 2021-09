Demande en arrêt de procédure de Jacques Delisle : le DPCP tient au deuxième procès

Les arguments de l’ancien juge Jacques Delisle ne sont pas suffisants pour empêcher la tenue d’un deuxième procès selon le Directeur des poursuites criminelles et pénales ( DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales ).

C’est ce que tente de démontrer la poursuite dans sa réponse à la requête en arrêt de procédure, déposée le 27 septembre par le procureur de la Couronne Me François Godin.

L'avocat de M. Delisle a déposé une demande d’arrêt de procédure au début du mois pour cause de délai déraisonnable et d’abus. La requête en arrêt des procédures devrait d’ailleurs être entendue prochainement en Cour supérieure.

Erreurs judiciaires

La demande laissait entendre que de graves erreurs avaient été commises lors du premier procès, notamment par le pathologiste du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, le Dr André Bourgault. La défense accusait le pathologiste de ne pas avoir effectué l'autopsie avec suffisamment de précision.

Dans sa réponse à la requête, la Couronne a rappelé que la tenue du deuxième procès avait été demandée par l’équipe de l’ex-juge, et non le DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales . Elle considère que la demande est mal fondée en fait et en droit et que l’administration de la justice sera mieux servie si la Cour supérieure va de l’avant avec un nouveau procès.

Le requérant se plaint toutefois d’avoir à subir un second procès. C’est pourtant lui qui le recherche depuis 2012. Une citation de :page 12 de la réponse de Me François Godin

Concernant l'autopsie et le rapport présenté par le Dr Bourgault, le DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales estime que les accusations de la défense sont injustifiées et que l’autopsie a été suffisamment documentée.

Preuve suffisante

L’ex-juge Delisle affirmait que la poursuite avait commis un abus de procédure lors du premier procès en omettant de tout présenter la preuve nécessaire. Le DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales soutient toutefois que l’état de la preuve n’a pratiquement pas changé depuis 2010 , et que l’équipe de l’accusé avait en sa possession tous les éléments nécessaires pour établir sa défense.

La poursuite ajoute que les arguments contenus dans la requête devraient plutôt être examinés par un jury lors d’un procès. Les arguments présentés dans la requête sont du ressort du jury en ce qu’ils cherchent à convaincre qu’un acquittement doit être inscrit, puisque la thèse du suicide est possible , peut-on lire dans la réponse.

Délai raisonnable

La requête initiale indiquait également que l’arrêt des procédures était aussi nécessaire en raison d’un délai déraisonnable des procédures judiciaires.

Toutefois, Me François Godin répond que le délai qui s’était écoulé entre la mise en accusation et le procès initial était raisonnable selon les critères établis, et que le compteur du délai était reparti à zéro lorsque le nouveau procès avait été ordonné.

Avec des informations de Pascal Poinlane