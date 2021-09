Les droits de la personne rarement violés par le masque ou la vaccination

La Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick note une augmentation « considérable et constante » des demandes de renseignements et des plaintes du public, particulièrement au sujet des politiques provinciales en matière de vaccination et de port du masque obligatoire.

Dans une déclaration publiée mercredi  (Nouvelle fenêtre) , le directeur de la Commission, Marc-Alain Mallet, affirme que 67 % des 318 demandes de renseignements reçues au cours du dernier mois portaient sur la vaccination.

La semaine dernière, dit-il, cette proportion a augmenté à 90 %.

De nombreuses personnes contactant la Commission ont exprimé leurs préoccupations selon lesquelles les nouvelles mesures en réponse à la COVID-19 violeraient leurs droits de la personne, et elles ont demandé l’intervention de la Commission pour les protéger contre ces violations présumées ou perçues. Certaines personnes ont affirmé que la Commission ne défendait pas leurs droits. C’est loin d’être la vérité , affirme Marc-Alain Mallet.

Il rappelle que la Commission est liée à la Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick. Cette loi, dit-il, offre une protection contre la discrimination, le harcèlement sexuel et des représailles dans l’emploi, le logement et les services, notamment.

Si une personne allègue que les mesures du gouvernement en réponse à la COVID-19 violent ses droits de la personne, la commission sera seulement autorisée à examiner la présumée allégation si elle se rattache à un motif protégé [par la loi]. Une citation de :Marc-Alain Mallet, directeur de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick

Donc, si quelqu’un soutient qu’être exempté de la vaccination contre la COVID-19 est un droit de la personne, l’allégation doit être basée sur les motifs de l’incapacité physique, de l’incapacité mentale, de la croyance ou de la religion , explique Marc-Alain Mallet.

Il précise toutefois que les personnes qui demandent à être exemptées de la vaccination pour le motif de la croyance ou de la religion doivent démontrer deux choses :

que leur choix quant à la vaccination est basé sur un système de croyances religieuses ou spirituelles particulières;

qu’elles observent sincèrement cette croyance religieuse ou spirituelle.

Les simples croyances, objections et convictions personnelles non basées sur une croyance religieuse ou spirituelle ne suffisent donc pas pour être reconnues comme un droit religieux en vertu de la loi, poursuit Marc-Alain Mallet.

Quant aux exemptions médicales, le directeur de la Commission apporte la précision suivante : Si un médecin a certifié qu’une personne ne devrait pas être vaccinée en raison de son incapacité, une telle personne peut s’adresser à la Commission pour obtenir un recours si un employeur ou un fournisseur de services refuse de tenir compte de son incapacité.

Des comportements inquiétants et regrettables

Marc-Alain Mallet reconnaît que des personnes se sentent isolées, vulnérables, et qu’elles vivent dans l’incertitude et subissent du stress à cause de la pandémie.

Mais, ajoute-t-il, le comportement de certaines personnes qui communiquent avec la Commission uniquement pour exprimer leurs frustrations au sujet de la pandémie est inquiétant et celui des personnes qui se montrent irrespectueuses ou agressives envers le personnel est regrettable .

S'adresser à la Commission des droits de la personne simplement parce qu'on est en désaccord avec les décisions du gouvernement est inutile, rappelle-t-il, car la Commission n'a pas le pouvoir de changer ces décisions.

Leur intention n'est pas de formuler une plainte formelle en vertu de notre processus, leur intention, c'est de s'objecter aux mesures qui sont annoncées , note-t-il. Ça ne tombe pas sous l'égide de la commission.

Marc-Alain Mallet conclut qu’il n’est possible d’avancer que par le respect mutuel, la compréhension et l’empathie, et ce, en préservant la dignité et les droits de la personne de chacun .

Avec des renseignements de Michel Corriveau