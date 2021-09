Deux nouvelles infections au virus de la COVID-19 dans la MRC Avignon

Ces cas s'ajoutent aux 5 annoncés mardi dans la même MRCMunicipalité régionale de comté par la Direction régionale de santé publique de la Gaspésie et des Îles. Jusqu'ici, 2154 cas ont été diagnostiqués en Gaspésie et aux Îles depuis le début de la pandémie.

Tableau des cas de COVID-19 par MRC en Gaspésie Tableau des cas de COVID-19 par MRC en Gaspésie Cas par MRC Avignon 548 (+2) Bonaventure 422 Rocher-Percé 491 Côte-de-Gaspé 506 Haute-Gaspésie 146 Îles-de-la-Madeleine 41

Avec une nouvelle guérison, le nombre de cas actifs se chiffre maintenant à 15 dans la région gaspésienne.

Le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie et des Îles ne rapporte toujours aucune hospitalisation en lien avec la maladie.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Deux écoles touchées

Au moins deux cas de COVID-19 sont confirmés dans les écoles de la Gaspésie.

Un cas est lié à l'école anglophone d'Escuminac. L'établissement a été fermé mardi et tous les élèves et les employés sont confinés. Comme il s'agit d'une petite école, il est fréquent que les enseignants soient en contact avec plusieurs groupes.

La Commission scolaire Eastern Shores rouvrira l'école jeudi puisque tous les résultats de tests de dépistage reçus jusqu'à présents sont négatifs.

Le virus de la COVID-19 est cependant de retour dans une école du CSScentre de services scolaire René-Lévesque .

Un cas positif a été confirmé à l'école des Deux-Rivières de Matapédia. Il s'agit du premier cas recensé depuis le printemps dans les établissements du CSScentre de services scolaire René-Lévesque.

Une vingtaine d'élèves de la 1re à la 4e année sont confinés à la maison depuis mercredi matin. Comme ils ont eu des contacts directs avec la personne ayant reçu un diagnostic positif, ils poursuivent leur apprentissage à distance.

Une école de Matapédia est touchée par la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Il s'agit d'une très petite école, avec des classes à niveaux multiples, et plusieurs élèves sont touchés, explique le directeur du Centre de services scolaire, Louis Bujold.

On a une classe de 1re-2e-3e année et on a une classe de 4e-5e-6e année. Comme les élèves de 3e et 4e année ont été en contact aussi un peu, tout ça fait en sorte que toute la classe de 1re à 3e année est à la maison et notre classe de 4e année , précise-t-il.

Protocole modifié

Depuis la rentrée, le protocole de retour en classe a été modifié. Plutôt que d'être en confinement à la maison durant 14 jours, les élèves ayant eu un contact avec une personne atteinte du virus pourront retourner à l'école dès qu'ils recevront un résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19. Ils devront toutefois porter un masque et ne pourront participer à des activités parascolaires.

À l'extérieur des murs de l'école, le confinement des élèves se poursuit durant 14 ours.

Les élèves de l'école des Deux-Rivières seront testés vendredi seulement puisque la santé publique tient maintenant compte du temps d'incubation du virus qui peut dépasser les 48 heures.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Par ailleurs, deux nouveaux cas de COVID-19 sont recensés dans la Matapédia.

Les autorités sanitaires du Québec ont recensé depuis 24 heures 594 nouveaux cas de COVID-19

Avec les informations d'Isabelle Larose