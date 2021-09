La lutte aux inondations : la priorité de la région de Windsor depuis cinq ans

Sasha Stasko se souvient avoir repêché de la nourriture et les jouets de ses enfants dans son sous-sol inondé la nuit du 29 septembre 2016.

Maintenant, chaque fois qu'il pleut, elle craint pour sa maison et celle de ses voisins.

Mme Stasko fait partie des milliers de personnes de la région de Windsor dont les résidences et entreprises ont été frappées par des inondations après que 200 millimètres de pluie se soient abattus sur la région. Les pompes et les systèmes d'égouts ont été submergés en seulement quatre heures.

Selon Environnement Canada, cette tempête a été l'une des pires catastrophes naturelles du pays cette année-là.

Près de 3000 personnes avaient alors signalé des inondations à Windsor tandis que 1300 sous-sols s'étaient retrouvés sous l'eau à Tecumseh.

Selon le Conseil d'assurance du Canada, plus de 6000 demandes d'indemnisation ont alors été présentées aux compagnies d'assurance pour un montant total de plus de 100 millions de dollars.

Les résidents de Windsdor et Tecumseh ont aussi subi d'importantes indonations en 2017. Photo : Radio-Canada/Marine Lefèvre

Un enjeu devenu priorité

Le maire de Tecumseh, Gary McNamara, se souvient de l'inondation de 2016 comme d'un moment charnière pour sa communauté, celui où les efforts d'atténuation des inondations sont devenus une priorité.

Selon lui, 80 millions de dollars ont été investis afin de lutter contre les inondations au cours des dix dernières années, la moitié depuis 2016. Il reste toutefois beaucoup à faire.

Nous aurons probablement besoin de 200 millions de dollars pour tout faire. [Quoi qu’il en soit], c’est une priorité pour les résidents, l’administration et les conseillers [municipaux] d’être complètement à l’abri des inondations , explique-t-il.

À Tecumseh, sur les huit stations de pompage de la ville, cinq sont en cours de rénovation. Une fois que celle-ci sera terminée, les stations seront en mesure de pomper deux à huit fois plus d’eau vers le lac St-Clair qu’à l’heure actuelle.

Le maire de Windsor, Drew Dilkens, est à la station de pompage Lou Romano qui fait partie des installations qui sont rénovées pour mieux répondre aux tempêtes et aux risques d'inondations. Photo : CBC/Chris Ensing

Pour le maire de Windsor, les inondations de 2016, puis celles de 2017 qui ont été encore plus dévastatrices, ont aussi poussé la municipalité à travailler sur son plan directeur pour améliorer son système d'égouts et de pompage.

Drew Dilkens rappelle toutefois que des travaux d’amélioration dans ce domaine avaient déjà été lancés à la suite des inondations à répétition dans le secteur du Collège St-Clair en 2009 et 2010.

Le conseil municipal avait alors approuvé des fonds pour faire les investissements nécessaires pour adapter le système. Les inondations de 2016 et de 2017 ont par contre convaincu les conseillers ont décidé qu'il fallait absolument avoir un plan directeur pour faire face à ces catastrophes naturelles récurrentes.

Le document est terminé, c’est un plan de 5 milliards de dollars qui prendra des décennies pour se faire et qu’il faudra de l’argent des paliers fédéral et provincial , souligne-t-il.

Ça a pris plus de 100 ans pour installer le système d’égouts, on ne peut pas le changer en 10 ans. Une citation de :Drew Dilkens, maire de Windsor

Un projet prometteur

En 2016 puis 2017, c’est le quartier Riverside qui a été le plus touché par les inondations.

Au-delà de la décision de rénover l’ensemble du système d'égouts et de pompage, la situation a été également l’occasion de mettre en place des projets particuliers comme celui lancé au parc Tranby.

Ce parc a été réaménagé de façon à stocker de l'eau sous les espaces de stationnement notamment. Des dizaines d'arbres ont aussi été plantés pour améliorer le drainage des sols et atténuer les inondations dans les sous-sols des résidences alentour.

On essaie. On va voir quel genre de données on va pouvoir rassembler et voir à quel point on arrive à atténuer les inondations et le proposer ailleurs , explique Jo-Anne Gignac, conseillère du quartier 6.

Le projet-pilote a coûté 4,7 millions de dollars.

Sasha Stasko qui vit dans le quartier Riverside à Windsor craint encore pour sa maison chaque fois qu'il pleut. Photo : CBC/Darrin Di Carlo

Des résultats qui tardent à venir

De son côté, Sasha Stasko a profité du programme municipal pour protéger sa résidence après les inondations de 2016. Elle a remplacé sa pompe de puisard et ajouté un clapet anti-refoulement.

Elle trouve toutefois que ce n’est pas suffisant. Elle dit avoir fait des demandes à la Ville pour être raccordée à l'égout pluvial, sans succès jusqu’à maintenant.

Pour elle, le problème se situe aussi à l’extérieur de sa maison, sur son terrain qui peine à évacuer l’eau après des jours de pluie.

L’eau reste stagnante pendant des jours. Il y a des déjections d’oies. Les vers prolifèrent. Mes enfants tombent dans l’eau. C’est dégoûtant. C’est un problème de santé publique , raconte Mme Stacko.

