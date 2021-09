Un nouveau cas de COVID-19 sur la Côte-Nord

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique aussi que deux éclosions en milieu de travail sont toujours actives dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Caniapiscau. L’une d’entre elles compte cinq cas, et l’autre, six cas, dont un nouveau.

Cette nouvelle infection au virus du SRAS-CoV-2 porte à 610 le nombre de Nord-Côtiers qui ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Les autorités sanitaires du Québec ont recensé depuis 24 heures 594 nouveaux cas de COVID-19 et 7 décès supplémentaires, mais également 15 hospitalisations de moins.