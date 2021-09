Équipe Savard veut transformer Dufferin-Montmorency en boulevard

L’intersection avec le boulevard François-de-Laval est le premier endroit qui lui vient à l’esprit. Au début du mois, deux adultes et deux enfants sont morts dans un accident quand un chauffard a embouti leur véhicule cet endroit.

L’autoroute est sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec et, si elle est élue, Équipe Marie-Josée Savard devra convaincre le gouvernement provincial du bien-fondé de son projet. Je pense que le gouvernement ne peut pas être insensible à ça , avance la cheffe au sujet de la tragédie qui a décimé une famille.

L'aurotoute Dufferin-Montmorency à Québec Photo : Radio-Canada

L’intersection où le drame s’est produit est jugée dangereuse depuis les années 1990. Malgré les recommandations d’un coroner après un accident mortel, le gouvernement n’est jamais allé de l’avant avec la construction d’un échangeur, optant plutôt pour l’installation d’un feu de circulation, encore là aujourd’hui.

Le conseil de quartier Maizeret réclame quant à lui la transformation de l’autoroute en boulevard depuis plus d’une décennie et trouvera une nouvelle alliée en Marie-Josée Savard. On souhaite avoir un aménagement beaucoup plus convivial et sécuritaire dans le secteur , ajoute la dauphine de Régis Labeaume.

Samuel-de-Champlain phase quatre

Quant à la promenade Samuel-de-Champlain, il s’agit d’un projet piloté par la Commission de la Capitale-Nationale. Donc là aussi, les pouvoirs de la Ville de Québec sont limités, mais Marie-Josée Savard estime que le moment est propice pour entamer les discussions alors que la phase trois doit être complétée en 2023.

Tout est bien aligné pour ce secteur-là, pour l'est, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On sent que le timing est bon , soutient-elle.

Son équipe propose une quatrième phase à l’image des trois premières, c’est-à-dire un sentier pédestre et cyclable en bordure du fleuve qui irait du port de Québec jusqu’à la chute Montmorency. Bien que souvent discutée dans l’espace public, la phase quatre de la promenade Samuel-de-Champlain n’apparaît nulle part dans les projets planifiés par la Commission de la Capitale-Nationale. On n'a rien dans nos cartons , confirme le porte-parole Jean-Philippe Guay.

Dans son plan pour le développement urbain et de mise en valeur du littoral est et de ses abords , l’organisme envisage plutôt la création de plusieurs accès au fleuve disséminés le long des 8 kilomètres qui séparent la baie de Beauport et la chute Montmorency.

Pour une rare fois depuis le début de la campagne électorale, Équipe Marie-Josée Savard et Québec forte et fière ( QFFquébec forte et fière ) sont au diapason. Bruno Marchand souhaite lui aussi que la phase quatre de Samuel-de-Champlain se réalise le plus vite possible .