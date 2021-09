Un guide de sensibilisation aux spécificités des Autochtones du Manitoba

Le Manitoba Foundations Guide est une version adaptée du guide élaboré par la Ville de Vancouver en 2014 à destination des immigrants, First Peoples : A Guide for Newcomers.

Au Manitoba, ce guide a, au départ, été créé pour les universitaires afin de viser la décolonisation et l’autochtonisation des programmes offerts aux étudiants, selon sa description.

Ce document se veut notamment une ressource pour le personnel de l’Assiniboine Community College (ACC) et de l’Université de Brandon (BU) afin de soutenir le changement systémique qui se produit dans les établissements postsecondaires.

Leah LaPlante travaille à la Fédération métisse du Manitoba (MMF) depuis 23 ans. Étant l’une des contributrices principales du projet, elle s’est assurée que les voix autochtones manitobaines sont entendues dans ce nouveau livre.

Leah LaPlante, qui est vice-présidente à la Fédération métisse du Manitoba (MMF), considère sa contribution au guide comme l'une des plus grandes réussites de sa carrière.

Que des Autochtones manitobains puissent ajouter une phrase ou une nuance d’une manière très factuelle à l’histoire des Autochtones dans un livre, à ma connaissance, je crois que c’est la première fois , affirme Mme LaPlante.

Même si le livre s’adresse principalement aux professionnels de l’éducation de niveau postsecondaire, elle croit qu’il est tout de même accessible aux élèves du secondaire et du primaire et qu’il n’est jamais trop tôt pour comprendre les réalités autochtones.

Auparavant, elle déplorait d'avoir à consulter des documents historiques ne contenant pas toute la vérité sur les Métis. Maintenant qu’elle a été en mesure de contribuer à façonner la vraie histoire , Mme LaPlante classe sa contribution au guide dans le top cinq de ses réussites durant sa carrière à la MMFFédération des Métis du Manitoba .

Elle explique que les Autochtones manitobains doivent savoir ce qu’ils sont, car il est difficile de vivre lorsque les gens vous répètent ce que vous n’êtes pas .

Lorsqu'ils liront ce guide, je crois que plusieurs Autochtones seront mieux outillés pour se définir eux-mêmes , ajoute la vice-présidente de la MMFFédération des Métis du Manitoba .

Sean Rayland-Boubar fait partie des Autochtones qui ont réussi à mieux s’outiller pour trouver leur propre identité.

Impliqué dans plusieurs activités criminelles durant sa jeunesse à Winnipeg, il a, depuis, réussi à s’en sortir lorsqu’il s’est défini et est devenu fier de ses origines. Pour y parvenir, il s’est informé, a consulté des documents historiques et a discuté avec des gardiennes du savoir autochtone.

En apprenant mon histoire et en apprenant les choses auxquelles nous sommes systématiquement confrontés, j'ai pu comprendre ce que j'étais et les raisons pour lesquelles je me comportais comme je le faisais.

Une citation de :Sean Rayland-Boubar, propriétaire de la boutique Red Rebel Armour