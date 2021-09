Soins palliatifs : la Maison des Collines à Wakefield reprend ses activités

L’organisme avait été contraint d’interrompre ses services en juin dernier en raison d’un manque de personnel infirmier.

Nous avons eu des départs d'infirmières assez consécutifs. [...] J’ai perdu mes deux infirmières de nuit alors c’était impossible d’assurer la continuité des services , explique Julie Filion, la directrice générale de l’établissement.

Après avoir mené une campagne agressive de recrutement, la direction de l’établissement vient d’embaucher le personnel nécessaire pour constituer ses équipes de jour, de soir et de nuit.

La Maison des Collines de Wakefield a d’ailleurs accueilli son premier patient cette semaine. L’organisme compte six lits pour des patients avec des besoins en soins palliatifs.

Ç’a été un moment extrêmement difficile de suspendre nos activités temporairement, ce qui n'était pas du tout dans nos plans. Nous n'avions pas de plan d’action pour cela. Mais rouvrir les portes et redonner le service à la communauté qui nous a tellement supporté, ça fait notre bonheur , a déclaré Mme Filion.

Pendant la fermeture, les patients étaient transférés vers l'un des six autres établissements du genre de la région.

Un travail de recrutement acharné combiné aux échelles salariales revues à la hausse pour être comparables à celles du réseau public de la santé a permis à la Maison des Collines de recruter trois infirmières.

La survie de l'établissement n'est pas toutefois pas assurée. Malgré ces embauches, les récentes primes offertes par le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec pour ramener les infirmières vers le réseau public inquiètent la responsable de la Maison des Collines qui craint perdre son personnel infirmier.

Étant un organisme à but non lucratif, le budget se fait limité comparativement à ce qu’on peut retrouver du côté du système de la santé du ministère. [...] C’est impossible pour moi de compétitionner [...] le budget ne nous le permet pas , a indiqué Mme Filion.

On ne peut pas ne pas s'inquiéter. La main-d'œuvre est fragile. C’est certain que ça met un petit nuage noir à notre réouverture, mais on mise sur le positif. [...] On a espoir que la qualité de vie ici va nous permettre de retenir notre staff

Une citation de :Julie Filion, directrice générale de la Maison des Collines