S’imaginer 2042 à travers le regard de 22 artistes

Un monde plus juste et libre. Une planète en meilleure santé. Voici ce à quoi pourrait ressembler l’année 2042, du moins selon une vingtaine d’artistes de la capitale nationale ayant accepté de se projeter dans l’avenir pour le spectacle 2042, présenté au Centre national des arts (CNA) jusqu’au 2 octobre.

On voulait que les spectateurs puissent aller à la rencontre des artistes de la région [...], qu’on se parle et qu’on se retrouve enfin en salle , explique l’idéateur du projet et nouveau directeur artistique du Théâtre français du CNACentre national des Arts d'Ottawa , Mani Soleymanlou.

Le nouveau directeur artistique du Théâtre français, Mani Soleymanlou, est aussi l’idéateur du spectacle 2042. Photo : Jonathan Lorange

Au total, 22 créatrices et créateurs de la région d’Ottawa-Gatineau défileront sur scène, dont les rappeurs Le R Premier et Yao, de même que les artistes du milieu théâtral, incluant Danielle Le Saux-Farmer, Caroline Yergeau et Lionel Lehouillier.

Slam, musique, performances théâtrales : tout était permis.

La pandémie nous a empêché de rêver. Un mur s’est dressé devant nous, alors on s’est dit : "Pourquoi ne pas tenter de défoncer ce mur et [de] se projeter dans le futur?" Une citation de :Mani Soleymanlou, directeur artistique du Théâtre français et idéateur de 2042

D’une génération à l’autre

Pour l’artiste Lissa Léger, l’année 2042 représente un « espoir que l’humanité va s’améliorer. » Photo : Gabrielle Dubois

Entre les autrices Lily Mason, 17 ans, et Marie-Thé Morin, 60 ans, plusieurs générations et identités sont représentées.

On aborde [différents] sujets : Consommer de la viande dans le futur, à quoi ça va ressembler ? Est-ce qu’on est passé à travers de la pandémie? Il y en a qui disent que oui, [d’autres] que non et qu’on est dans une 40e pandémie , lance Lissa Léger, âgée de 32 ans.

Ainsi, les textes voyagent entre pessimisme et optimisme, et s’expriment notamment par l’humour, la poésie et la chanson.

C’était difficile [de se projeter] parce qu’on est dans une époque d’incertitude profonde , souligne l’écrivaine et femme de théâtre Marie-Thé Morin, qui signe un texte sur la réconciliation.

Si on nous avait demandé en 2000 ce que serait 2021, on se serait probablement trompé. Mais quand on y pense, est-ce que la société a tant changé? Une citation de :Marie-Thé Morin, écrivaine et femme de théâtre

L’autrice originaire d'Ottawa Marie-Thé Morin signe un texte sur la réconciliation pour le spectacle 2042. Photo : Avec la gracieuseté de Marie-Thé Morin

La plus jeune de la cohorte , Lily Mason aura 38 ans en 2042. La jeune femme d’aujourd’hui pose un regard optimiste sur l’avenir.

Pour moi, c’est une célébration du potentiel qu’a notre futur. J’espère qu’il y aura plus d’unité dans notre pays et entre les pays, [et] qu’on aura été capable de régler certains problèmes d’aujourd’hui , souhaite-t-elle.

C’était important pour moi de contribuer à ce projet pour faire en sorte que ma voix et, surtout, la voix de ma génération puisse se faire entendre. Une citation de :Lily Mason, autrice de 17 ans

Âgée de 17 ans, l’autrice Lily Mason est la plus jeune des artistes qui figurent dans le spectacle 2042. Photo : Jonathan Lorange

Le spectacle 2042, présenté mercredi, vendredi et samedi, marque le retour en salle du Théâtre français du CNA, après plus d’un an à diffuser des spectacles virtuellement en raison de la pandémie.