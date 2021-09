594 nouveaux cas de COVID-19 et 7 décès de plus au Québec

Les autorités sanitaires du Québec ont recensé depuis 24 heures 594 nouveaux cas de COVID-19 et 7 décès supplémentaires, mais aussi 15 hospitalisations de moins.

Sur ces nouveaux cas recensés, une grande majorité (432) n'est pas adéquatement vaccinée.

Le nombre d’hospitalisations s'élève désormais à 306 patients au Québec : 45 personnes ont pu avoir leur congé de l'hôpital, mais 30 autres y ont été admises.

91 malades sont présentement soignés aux soins intensifs, soit une diminution de 3 par rapport à la veille.

Les opérations de dépistage se poursuivent, pendant ce temps, sur l’ensemble du territoire, où 32 794 prélèvements ont été effectués le 27 septembre.

Le bilan des pertes de vie attribuables à la COVID-19 s’établit maintenant à 11369 au Québec.

Vaccination

Plus de 10 746 doses supplémentaires de vaccin ont été administrées aux Québécois – deux fois plus de deuxièmes doses que de premières –, pour un total cumulé de plus de 13 millions d'injections depuis le début de la campagne de vaccination, en décembre dernier.

Selon les données de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 84 % des Québécois de 12 ans et plus ont reçu à ce jour deux doses du vaccin contre la COVID-19.

Mardi, le ministre de la Santé, Christian Dubé a indiqué que les personnes âgées résidant dans des foyers pour aînés du Québec se verront bientôt offrir une troisième dose de vaccin contre la COVID-19.

Face à la recrudescence du variant Delta, cette mesure a été recommandée par le Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ), mais aussi par le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) du Canada.

Évolution de la COVID-19 au Québec

Laval demeure la région où la contagion est la plus forte avec un taux de cas actifs de 135,3 par tranche de 100 000 habitants, Montréal vient en deuxième position avec un taux de cas actifs de 99,6, suivie de Chaudière-Appalaches à 90,1 cas pour 100 000 habitants.

La moyenne québécoise s’établit quant à elle à 68,5 cas pour 100 000 habitants.