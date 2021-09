Plus de 7000 travailleurs des hôpitaux votent en faveur de la grève au N.-B.

L’unité syndicale 1252 regroupe environ 10 000 travailleurs de soutien des hôpitaux, dont les préposés aux bénéficiaires. Ces travailleurs représentent près de la moitié des membres du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique au Nouveau-Brunswick. C’est pourquoi le résultat de ce vote était très attendu.

Depuis le début du mois de septembre, 22 000 employés des services publics provinciaux sont appelés à se prononcer sur un éventuel arrêt de travail. Certains employés de la fonction publique attendent une convention collective depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années.

Deux autres unités syndicales doivent voter d’ici le 5 octobre.

L’augmentation salariale liée au coût de la vie est au cœur du litige. Le syndicat affirme que ses membres sont épuisés et des actions doivent être prises immédiatement pour le recrutement et la rétention des employés.

Le gouvernement doit commencer à s’intéresser aux problèmes dans les services publics. C’est une affaire d’offrir des salaires adéquats et nous voulons que le premier ministre revienne à la table des négociations et nous prenne au sérieux , affirme Steve Drust, le président du SCFP pour le Nouveau-Brunswick.

Les prochaines étapes

Toutes les unités syndicales auront terminé de voter le 5 octobre. À partir de cette date, des moyens de pression pourraient être exercés par les employés, tels qu’une grève du zèle.

Selon le porte-parole du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique , Simon Ouellette, les travailleurs pourraient par exemple suivre leur convention collective à la lettre; en prenant toutes leurs pauses prévues à l’horaire et refusant de faire du temps supplémentaire ou du travail qui ne se trouve pas dans leurs descriptions de tâches.

C’est un règlement qu’on veut, ce n’est pas une grève. Une citation de :Simon Ouellette, le porte-parole du SCFP

Si ces moyens de pression n'aboutissent pas à une résolution, une grève générale pourrait être déclenchée, en respectant le délai de sept jours prévu par la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public.