Un excès de vitesse mène à des arrestations liées aux stupéfiants

Les policiers ont intercepté le conducteur d’un véhicule qui circulait à 126 kilomètres/heure

L’événement a eu lieu vers 4 heures du matin le 24 septembre sur la route 117.

Les policiers ont intercepté le conducteur d’un véhicule qui circulait à 126 kilomètres/heure dans une zone de 90 kilomètres/heure.

Les policiers ont ensuite découvert des stupéfiants à bord du véhicule et ont procédé à l’arrestation des trois occupants.

Selon la Sûreté du Québec, ils ont saisi plus de 270 grammes de cannabis illicite, plus de 50 grammes de cocaïne, près de 30 comprimés d’ecstasy et des comprimés de méthamphétamine. Les policiers ont aussi trouvé du matériel servant à la vente de stupéfiants.

Les hommes âgés de 37 à 61 ans, résidents du secteur de Montréal ont été libérés. Ils pourraient faire face à des accusations liées aux stupéfiants.