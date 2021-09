La Péninsule acadienne se sent négligée par le gouvernement Higgs

Les électeurs de la Péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick, n'ont pas voté pour les progressistes-conservateurs de Blaine Higgs aux dernières élections provinciales, et leurs perceptions de son gouvernement un an plus tard restent négatives.

C’est notamment le cas sur l'île de Lamèque, où les électeurs ont effectué un spectaculaire divorce avec les progressistes-conservateurs lors des élections.

Je ne sais pas, on dirait qu'il néglige le Nord plus que toutes les autres parties de la province , estime le citoyen Léolin Ferron.

Léolin Ferron reproche au gouvernement Higgs de négliger le Nord. Photo : Radio-Canada

Je pense qu'il est encore arrêté à ces tendances-là, de ne pas favoriser la culture francophone, le bilinguisme. Il y a beaucoup de choses qui restent sans action de sa part , juge le citoyen Romuald Vautour.

L'annulation de la construction d’un nouveau pont entre Shippagan et Lamèque il y a un an est devenue le symbole de ce fossé. Des observateurs avaient alors dit qu'il fallait bâtir les ponts entre les francophones et les anglophones et entre le Nord et le Sud.

Il n'a pas réussi [...] Moi, je trouve qu'on n’est pas écouté et on a le droit d'être écouté comme les autres. Pas besoin d'être anglophone pour être écouté , lance Léolin Ferron.

Romuald Vautour reproche au gouvernement Higgs de ne pas appuyer suffisamment la culture francophone et le bilinguisme. Photo : Radio-Canada

Tout est concentré dans le Sud, dans le triangle qu'on appelle Moncton-Fredericton-Saint-Jean , indique Romuald Vautour.

Des commentaires plus positifs pour la gestion de la pandémie

Cependant, du côté de la gestion de la pandémie, les électeurs expriment des perceptions généralement plus positives.

Bien, moi, je le trouve bien correct, parce qu'il a pris les bonnes mesures quand c'était le temps , affirme la citoyenne Géraldine Guignard.

Géraldine Guignard dresse un bilan positif de la gestion de la pandémie de COVID-19 par le gouvernement Higgs. Photo : Radio-Canada

Mais elle estime que le gouvernement Higgs a commis quelques erreurs récentes.

Il fallait s'attendre qu'à l'automne, ça revienne en force. C'est la seule chose que je lui reproche , ajoute Mme Guignard.

Le gouvernement a le temps de se rattraper, selon un maire

Le maire de Caraquet, Bernard Thériault, croit qu’il est encore possible pour le gouvernement Higgs de gagner la confiance des gens du Nord.

Il reste trois ans dans le mandat, il a amplement le temps de nous séduire et surtout de collaborer avec le gouvernement fédéral , souligne-t-il.

Le maire de Caraquet, Bernard Thériault, garde espoir pour le remplacement du pont entre Lamèque et Shippagan. Photo : Radio-Canada

Selon lui, Blaine Higgs peut atténuer les perceptions négatives à son endroit dans le Nord.

Je dirais qu'il ne les a pas creusées davantage et il a mis quelques jalons pour les reconstruire, mais il y a encore beaucoup d'ouvrage pour la reconstruction des ponts , estime M. Thériault.

Et concernant le remplacement du pont entre Lamèque et Shippagan, le maire de Caraquet garde espoir.

Est-ce qu'on pourra traverser dessus pour la prochaine élection? Non, parce qu'un pont doit être en construction pendant une élection, pas en action , dit-il en souriant.

D’après un reportage d’Alix Villeneuve