COVID-19 en Ontario : 495 nouvelles infections et 8 décès supplémentaires

L'Ontario recense 495 nouveaux cas de COVID-19 et 8 décès de plus, mercredi. Il s'agit d'une légère hausse des contaminations quotidiennes comparativement à la veille (+29).

Environ 67 % de ces nouvelles infections concernent des gens qui ne sont pas vaccinés.

Pendant ce temps, la campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuit en Ontario.

Un total de 38 297 doses ont été administrées en 24 heures.

Environ 86,1 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu une dose du vaccin et environ 80,7 % des Ontariens admissibles sont entièrement vaccinés.

La santé publique compte aussi 760 nouvelles guérisons.

Pour ce qui est du dépistage, 36 404 tests ont été effectués en une journée.

Infections dans les écoles

En Ontario, 170 cas de COVID-19 ont été signalés en milieu scolaire, mercredi.

Ce sont, en grande majorité, des élèves (159) qui sont nouvellement atteints de la maladie.

Des éclosions sont en cours dans 128 écoles de la province.

À Toronto, 12 d'entre elles sont aux prises avec une éclosion de COVID-19.

Situation dans les hôpitaux

Au total, 292 Ontariens sont hospitalisés en raison de la COVID-19.

Parmi eux, 260 patients ne sont pas complètement vaccinés ou ont un statut vaccinal inconnu et 32 sont pleinement vaccinés.

Un total de 172 personnes atteintes de la COVID-19 sont aux soins intensifs.

De ce nombre, 164 patients ne sont pas complètement vaccinés ou ont un statut vaccinal inconnu et huit sont entièrement vaccinés.