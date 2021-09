La nouvelle publicité propétrole de l’Alberta à Times Square suscite des critiques

Le Centre de l’énergie canadienne (CEC) de l’Alberta a lancé une publicité sur un panneau d’affichage vidéo à Times Square, dans la ville de New York. Un chercheur remet toutefois en question la campagne qui promeut l’industrie pétrolière et gazière canadienne aux États-Unis.

L’initiative du CECCentre de l’énergie canadienne , une agence propétrole créée par la province, a déboursé 240 000 $ pour ce panneau qui fait partie d'une campagne visant à changer les perceptions au sujet de l’industrie pétrolière et gazière de l’Alberta. Le CECCentre de l’énergie canadienne tente de faire valoir que le secteur canadien est la solution pour une énergie plus propre et des prix du gaz plus bas , selon son site web.

Influencer les Américains

Environ 96 % des exportations de pétrole et de gaz du Canada sont destinées aux États-Unis, selon Ressources naturelles Canada.

Le panneau d’affichage à New York montre des feuilles d’érable qui s'écoulent d'un pistolet de pompe à essence avec la légende Choose Friendly Oil , pouvant se traduire par Choisissez le pétrole respectueux [de l'environnement].

Nous sommes ici, juste à côté [des États-Unis]. Et nous sommes plus propres. Nous sommes plus proches et nous nous sommes engagés à atteindre le niveau net zéro. Alors, tournez votre regard vers nous , lance Tom Olsen, le pdg du CECCentre de l’énergie canadienne .

La campagne publicitaire prévoit deux panneaux d'affichage à Times Square pendant un mois et un autre le long de Grand Central Parkway, toujours à New York, pendant deux semaines. Trois publicités seront également affichées à l'extérieur de l'arène sportive de la capitale, Washington, D.C., pendant deux semaines.

Le panneau critiqué

Le panneau qui fait la promotion de l’énergie propre du Canada aux États-Unis est critiqué par Andrew Leach, économiste de l'énergie et de l'environnement à l'Université de l'Alberta.

Ce dernier affirme que l'énergie canadienne est encore une source d’émissions de gaz à effets de serre (GES) importante, contrairement à ce que la publicité laisse entendre.

Même si [l'intensité en GESgaz à effet de serre de] la production d'un baril issu des sables bitumineux, en général, s'est un peu amélioré, le simple fait que le pétrole des sables bitumineux occupe une place de plus en plus grande dans notre tableau général fait que ce tableau général se dégrade , exprime Andrew Leach.

Les GESgaz à effet de serre par baril provenant des sables bitumineux ont diminué de 36 % depuis 2000. Toutefois, toutes les émissions de GESgaz à effet de serre confondues de l'Alberta ont augmenté de 61 % entre 1990 et 2019, notamment en raison de la production grandissante de pétrole.

Objectif zéro émission nette et vache à lait

La campagne publicitaire à New York et Washington arrive à un moment où la pression augmente sur l'industrie pétrolière canadienne.

Le Canada s'est engagé à atteindre des émissions nettes nulles d'ici à 2050. Le Parti libéral, récemment réélu, a fait campagne en promettant notamment de supprimer les subventions fédérales au secteur pétrolier et gazier d'ici 2023.

Mardi, La Caisse de dépôt et placement du Québec s’est engagée à liquider ses actifs dans le secteur pétrolier d’ici la fin de 2022, ce qui représente présentement 1 % de son portefeuille d’investissements ou 4 milliards de dollars.

Selon Ressources naturelles Canada, en 2019, l’énergie a représenté plus de 10 % du produit intérieur brut du Canada et le pétrole, le gaz naturel et les produits pétroliers restent la première exportation du Canada en valeur, à plus de 112,6 milliards de dollars en 2019.

Avec les informations d’Elise von Scheel.