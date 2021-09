Éclosions de COVID-19 : Dominic Cardy écarte l’idée de fermer toutes les écoles

Les éclosions de COVID-19 entraînent des fermetures par endroits, ce qui force des parents à garder leurs enfants à la maison. La quatrième vague de la pandémie a également un impact important sur la disponibilité du personnel enseignant et suppléant.

Dans ce contexte, des parents ont évoqué l'idée de fermer les écoles pour deux semaines, question de permettre à la situation de se stabiliser. Mais le ministre Dominic Cardy estime que cette idée n'est pas nécessairement avantageuse. Il craint que des jeunes pourraient être plus à risque de contracter la COVID-19.

Pour fermer les écoles en isolation en l’absence des autres mesures prises par la santé publique [...], pour le système, on peut dire : "Okay, on peut prendre un bout de temps pour suffire." Mais pour le reste de la communauté, s’il n’y a pas un confinement général, on va voir les jeunes qui vont aller aux magasins ou à d’autres endroits et ce n’est pas sûr et certain que ça va aider du tout , explique Dominic Cardy durant une entrevue accordée mercredi à l'émission La matinale, d'ICI Acadie.

Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy. Photo : Radio-Canada

Son gouvernement s’en tient à son plan qui prévoit la fermeture temporaire d’écoles où se produit une éclosion.

C’était déjà la même manière qu’on a géré la situation. S’il y a une éclosion, l’école ferme pour un bout de temps. Après ça, [la réouverture] est basée sur l’avis de santé publique. On a eu des écoles qui sont déjà fermées pour quelques jours. La majorité des fois, seulement pour une journée pour assurer que le protocole sanitaire soit mis en place, etc. , affirme Dominic Cardy.

Le ministre espère que les mesures de restriction annoncées par son gouvernement vendredi dernier pour l'ensemble de la province et la poursuite des efforts de vaccination réduiront la contagion.

Avec les renseignements de l'émission La matinale