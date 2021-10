La pénurie de main-d’œuvre chez Cedrico se répercute chez les producteurs de bois

Le manque de personnel est tel que l'entreprise, qui possède des usines à Causapscal et Price, a dû suspendre l'achat de bois auprès des propriétaires de forêt privée pour tout le mois d'octobre, une mesure qui pourrait être prolongée.

Notre cour d'entreposage de bois est complètement remplie, il n'y a plus de place , explique son président, Denis Bérubé. En raison du manque de travailleurs, l'usine n'arrive plus à transformer le bois pour suffire au rythme où elle le reçoit.

Il manque une quarantaine d'employés aux usines de Price et de Causapscal (archives).

Selon le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent, quelques centaines de propriétaires privés font affaire avec Cedrico, qui est l'un des principaux acheteurs au Bas-Saint-Laurent, avec le Groupe Lebel.

C'est un mois pendant lequel les propriétaires privés ne pourront pas livrer, sans savoir si la situation va se régulariser ou s'il vont encore avoir 2,3,4 autres semaines sans qu'il y ait d'achat , déplore son président, Maurice Veilleux, qui insiste toutefois pour dire qu'il comprend bien la situation difficile dans laquelle se trouve Cedrico.

Cedrico emploie actuellement 220 personnes. Il en faudrait 40,45 de plus , affirme son président. C'est donc dire que la situation ne s'est pas améliorée depuis le printemps dernier.

Ça fait cinq mois qu'on est deux factions sur trois, on prévoyait d'être revenu à la normale pour le mois d'octobre, on n'a pas réussi. On a eu des embauches, mais aussi des départs à la retraite.

Une citation de :Denis Bérubé, président de Cedrico