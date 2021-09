Mairie de Saguenay : Serge Simard mise sur le développement économique

Celui qui a déjà été président de l’arrondissement de La Baie dans le passé assure qu’il possède la meilleure expertise pour être à la tête de la municipalité. S’il a tardé à présenter son programme, il explique que la stratégie était volontaire puisqu’il ne voulait pas semer la confusion dans la tête des électeurs en pleine campagne fédérale.

Attirer des investisseurs

L’une de ses priorités est d’aller chercher de nouveaux revenus pour Saguenay en attirant de nouvelles entreprises. Pour ce faire, il mise beaucoup sur le port de Grande-Anse et sur le parc industrialo-portuaire situé juste à côté, des installations qui ont tout pour charmer les investisseurs selon lui.

Les installations de Port Saguenay ne fonctionnent qu'à 30 % de capacité par manque de clients industriels. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Par ailleurs, il estime qu’il est minuit moins une pour obtenir une usine de remplacement à Jonquière alors que les salles de cuves précuites de Rio Tinto doivent normalement fermer en 2025. Il croit justement qu’il ne faut pas compter uniquement sur la multinationale pour créer des emplois et garnir les coffres de la Ville.

Si les précuites fermaient, il y aurait une augmentation de taxes de façon importante, explique le candidat. Encore une fois, on a mis tous nos œufs dans le même panier. Il faut aller chercher des revenus supplémentaires en implantant de nouvelles entreprises et en s’assurant que ces entreprises vont ramener des taxes chez nous, pour avoir un minimum d’impact sur le compte de taxes des contribuables.

Un rôle de premier plan pour Saguenay

S’il est élu à la mairie, Serge Simard entend aussi faire jouer à Saguenay son rôle de capitale régionale.

Serge Simard veut mettre en place un système de gestion qui assure un meilleur suivi des dossiers. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

Étant donné que Saguenay est la capitale régionale et qu’on veut implanter des usines importantes au port de Grande-Anse, je propose de créer, à même les taxes de ces entreprises, un fonds régional de diversification pour montrer que notre responsabilité de capitale régionale, on la prend [au sérieux], et on s’assure d’aider l’ensemble de la région.

Il souhaite aussi mettre en place un système de gestion efficace pour assurer le suivi des projets en cours et des dossiers, un système qui a fait ses preuves et qu’il indique avoir instauré au moment où il dirigeait l’arrondissement de La Baie.