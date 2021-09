Une autre rupture de service en obstétrique à l’hôpital de Matane

Le service ne sera pas accessible jusqu'au dimanche 3 octobre à 23 h 59, précise le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent.

Il s'agit de la neuvième fois depuis le début de l'année que les femmes de la Matanie doivent se déplacer vers un autre établissement hospitalier pour accoucher. Les services avaient notamment été interrompus en février, en mars, en mai et à plusieurs reprises en août.

Les futures mères ont, en tout temps, accès à un transfert vers Rimouski si nécessaire et à du personnel qui peut les accueillir et leur offrir des services sécuritaires et efficaces , précise le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux dans un communiqué, en ajoutant que de l'hébergement peut aussi être offert, au besoin.

Retour à la normale

Par ailleurs, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux annonce un retour à la normale aux 4e et 5e étages de l’hôpital de Matane à compter du lundi 4 octobre.

En raison d'un manque de personnel, le 5e étage de l'hôpital de Matane est fermé depuis le 6 juin.

Les services du 5e étage et 4e étage sont regroupés depuis cette date. La situation devait se terminer le 25 septembre, mais perdurera finalement jusqu'au 4 octobre.

Ces deux étages sont utilisés pour l’hospitalisation courte durée de patients en chirurgie, en obstétrique et en médecine générale.

Avec la collaboration de Sylvie Aubut