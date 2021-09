Sauvetage à la Mine Totten : tous les travailleurs sont sortis

L’opération de sauvetage à la Mine Totten à 40 km à l’ouest de Sudbury est terminée. Les 39 mineurs qui étaient coincés à 1 kilomètre sous terre sont tous remontés à la surface, sains et saufs.

Le sauvetage avait commencé dans la nuit de lundi à mardi.

Un incident dans le puits de la mine a forcé dimanche la fermeture de l’ascenseur principal, appelé la cage dans le domaine minier.

Mardi soir, 35 d’entre eux avaient été secourus. Les 4 autres ont pu sortir pendant la nuit après une longue ascension, a annoncé mercredi Vale, la société propriétaire de la mine.

Les quatre derniers, leurs épouses les ont rencontrés sur le site de la mine et il y avait beaucoup de joie, beaucoup de gens heureux , raconte Shawn Rideout, qui coordonnait les efforts des 58 intervenants de l’équipe de sauvetage.

À sa sortie du site, il a confié à CBC News être heureux que tous les travailleurs soient en bonne santé.

M. Rideout explique que les derniers mineurs ont pris plus de temps à sortir en raison de la fatigue. Les gens commençaient à avoir des crampes à cause de l’humidité et du manque de mouvements. C’était dans le plan de ne pas pousser les gens au-delà de leurs capacités.

Je tiens à féliciter notre équipe de sauvetage , a déclaré le PDG de Vale, Eduardo Bartolomeo, dans un communiqué.

Ramener nos 39 employés chez eux sains et saufs était notre priorité absolue et nous sommes heureux que nos plans et procédures d'urgence aient permis d'atteindre ce résultat. Une citation de :Eduardo Bartolomeo, PDG de Vale

M. Bartolomeo a indiqué que l'entreprise allait lancer une enquête sur ce qui s'est passé afin que l'entreprise puisse en tirer des leçons et prendre des mesures pour que cela ne se reproduise plus jamais.

Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences de la province enverra aussi une équipe d'inspection.