Une invitation lancée pour découvrir le mont Bellevue

Nous sommes convaincus que nous avons la plus grande des petites montagnes , signale la directrice générale du Regroupement du Mont-Bellevue, Nathalie Roy.

Cette première fête de l'automne au Mont-Bellevue se déroulera les 2 et 3 ainsi que les 9 et10 octobre.

Des activités seront offertes à la base et au sommet de la montagne. Le remonte-pente sera aussi accessible.

On voulait donner la chance aux gens de découvrir le mont Bellevue. Il était important de mettre de l'avant la culture et le plein air-air , indique Nathalie Roy.

Cinéma extérieur, camions de bouffe de rue, microbrasserie, des jeux de société géants, du yoga au sommet, location de vélo de montagne, tir à l’arc sont quelques exemples des activités qui seront offertes.

Il y en a pour tous les goûts et c’est différent. Nous voulions offrir de belles activités et en appréciant notre environnement et en le protégeant. Tout se passe à l’extérieur , indique Nathalie Roy.

Étant donné les mesures sanitaires, il y a 500 places pour les deux plages horaires quotidiennes disponibles. Il faut réserver sur le site du parc du mont Bellevue.