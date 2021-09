Matelas usagés vendus comme neufs : « Des cas isolés », soutient Dormez-vous?

Dans un courriel envoyé mardi soir et publié sur le site web de l’entreprise, le président tient à présenter ses sincères excuses auprès des clients de Dormez-vous?

Stewart Schaefer explique que certains de nos associés à la vente n’ont peut-être pas expliqué correctement aux clients qui achètent un modèle d’échange certifié que ces lits sont des matelas tels quels qui ont été retournés dans le cadre de notre programme de garantie de confort de 100 nuits, comme leur formation le leur a prescrit .

Deux sources qui ont travaillé pour la chaîne Dormez-vous? nous ont plutôt indiqué le contraire, à savoir que les employés sont formés pour vendre ces matelas usagés, en les décrivant comme des démos et non comme des articles d'occasion, comme l’exige pourtant la Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés.

Dans cette déclaration, le président ajoute que la formation de nos associés à la vente les oblige à faire preuve de clarté et de transparence en ce qui concerne notre programme de modèles d’échange certifiés . Pure foutaise , a réagi un ex-employé de Dormez-vous? à qui nous avons transféré cette affirmation.

Dormez-vous? offre la garantie Échange confort sur chaque achat. Le client peut essayer son matelas pendant 100 nuits et le rendre s’il n'en est pas satisfait. C’est l’un des arguments de vente de la compagnie partout au Canada.

Capture d'écran de la garantie qu'offre l'entreprise Dormez-vous sur ses matelas neufs. Photo : Radio-Canada

Plusieurs clients ont raconté la même histoire que celle vécue par André Drapeau et Lysane Boiteau, un couple heureux d'acheter un matelas neuf, livré la veille par Dormez-vous?, et dévoilée dans un reportage mis en ligne lundi.

Le lendemain matin, je sens une odeur dans le lit. Ça sent l'Antiphlogistine , a dit Lysiane Boiteau. On venait de réaliser qu'on s'était fait flouer , a ajouté André Drapeau. Au moment de notre passage, près de trois semaines après l'achat du matelas, une odeur d'Antiphlogistine persistait dans la chambre à coucher. Le couple se rend à l'évidence : Dormez-vous? lui a refilé le matelas d’un autre client. Après avoir porté plainte, le couple a reçu un nouveau matelas ainsi qu’un bon d'achat d'une somme de 150 $.

Selon un vendeur qui a travaillé dans différentes succursales du détaillant, jusqu'à 20 % des vendeurs omettent de dire aux clients que leur démo est en fait un matelas usagé. Des courriels internes auxquels nous avons eu accès démontrent que les cadres encouragent leurs employés à vendre ces démos en doublant leurs commissions. À travers le Canada, ce sont des milliers de matelas qui sont ainsi retournés dans les différents entrepôts.

Le président de Sleep Country Canada ajoute que ces produits sont clairement identifiés par une étiquette jaune et classés comme modèles d’échange certifiés . Aucun des clients à qui nous avons parlé n’a aperçu cette étiquette. Selon la loi, l’étiquette devrait porter la mention article d'occasion .