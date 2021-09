Course à la chefferie au PC : Heather Stefanson et Shelly Glover s’affrontent

Heather Stefanson et Shelly Glover ont pu présenter leurs idées et leurs convictions, mardi soir, aux membres du Parti progressiste-conservateur dans le cadre d'un forum organisé pour la course à la chefferie du parti.

Près de 200 personnes ont assisté en personne à ce Forum d'idées et de discussions tenu par le Conservative club de Winnipeg à l’hôtel Norwood. À cela s'ajoutent plus de 150 personnes qui ont suivi les échanges sur Internet.

Il ne s’agissait pas d’un événement formel du Parti progressiste-conservateur, mais ça n’a pas empêché les deux candidates de s’envoyer des flèches.

Shelly Glover a lancé le bal en dénonçant le style de leadership de son adversaire. Elle a dit que Stefanson est restée coincée dans les coulisses pendant la pandémie, alors qu’elle-même était en première ligne comme bénévole. Elle a ajouté que le leadership ne se passe pas dans une chambre d’écho, alors que les membres du parti se sentent délaissés.

Heather Stefanson a, pour sa part, indiqué que comme leader, elle comptait continuer à parcourir la province et veut rejoindre toutes les communautés pour qu’elles sentent qu’elles sont les bienvenues dans le parti .

Les deux aspirantes au poste de première ministre promettent d’être des dirigeantes à l’écoute et dans un mode collaboratif.

En plus du thème du leadership, elles ont dû partager leur vision concernant les infrastructures et la collaboration avec les municipalités, la santé et l’éducation, les changements climatiques et la réconciliation.

Les infrastructures, une priorité

Sur le plan des infrastructures, Heather Stefanson a déploré le déficit infrastructurel laissé par les anciens gouvernements du NPD et le manque d'écoute des priorités des municipalités .

Elle a aussi pourfendu son adversaire. Pendant qu’elle construit des prisons [Shelly Glover veut relancer le projet de centre correctionnel à Dauphin NDLR] nous sommes concentrés sur la construction de l’économie , a-t-elle lancé. Mme Stefanson s’est engagée à ce qu'une planification stratégique à plus long terme soit développée.

Shelly Glover, quant à elle veut, s’asseoir avec les municipalités pour connaître leurs priorités dans un esprit collaboratif de planification. Elle veut arrêter les coupures dans les services , déplorant la fermeture des bureaux d’agricultures qu’elle veut rouvrir. Elle promet aussi d’aider les infrastructures en milieu rural.

Deux candidates sur la même page en santé

Sur le plan de la santé, les deux candidates sont d’avis qu’il faut ajouter des ressources dans le réseau et s’engagent à le faire. Mme Glover a indiqué qu’on ne peut plus envoyer des Manitobains se faire soigner dans d’autres provinces . Ce à quoi Mme Stefanson a répondu que cette décision a été prise pour la sécurité des Manitobains .

Vision pour l’environnement pour la protection de l’eau

Shelly Glover a promis de protéger l’eau et les aires humides du Manitoba, en partenariat avec les agriculteurs. Elle veut également établir un programme d’ici la fin du mandat actuel du Parti progressiste-conservateur pour nettoyer le lac Winnipeg et avoir des résultats tangibles .

Heather Stefanson, elle, veut obtenir de meilleurs résultats concernant la gestion de l’eau avec une approche moins combative envers les municipalités et le fédéral pour une gestion durable de la ressource.

La réconciliation abordée

Au niveau de la réconciliation, Heather Stefanson a indiqué avoir rencontré les différents dirigeants autochtones et veut travailler avec eux sur différents projets de développement économique.

L'ancienne policière et députée fédérale souhaite, quant à elle, ouvrir un Conseil des peuples autochtones qui se rapporterait au premier ministre. Elle veut également offrir des excuses officielles aux Premières Nations pour des propos tenus par l’ancien premier ministre Brian Pallister et qui avaient fait polémique.

La nouvelle cheffe du Parti progressiste-conservateur du Manitoba sera connue le 30 octobre et prendra le siège du premier ministre intérimaire Kelvin Goertzen.