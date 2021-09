Vaccination obligatoire à compter de vendredi au CEPEO

La politique du Conseil entrera en vigueur le 1er octobre et s’appliquera à tous les membres du personnel, ainsi qu’aux conducteurs d’autobus, stagiaires, bénévoles, personnes offrant des services professionnels aux élèves ainsi qu’aux visiteurs, parents, tuteurs, conseillers scolaires et fournisseurs de services du CEPEOConseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario .

La directive ne s’applique toutefois pas aux individus qui n’ont aucun contact avec les élèves ou les employés du CEPEOConseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario , est-il indiqué.

Mais pour les personnes mentionnées, il leur faudra, avant de se rendre dans quelques lieux du conseil scolaire que ce soit, fournir une preuve écrite qu’elles sont pleinement vaccinées, ou une preuve écrite d’une raison médicale justifiant qu’elles ne le sont pas, ainsi que la période d’inadmissibilité.

On ne dit pas que vous êtes obligé d’avoir le vaccin, on dit que si vous voulez être sur le terrain du conseil, à ce moment-là, vous devez être vacciné , explique le président du CEPEOConseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario , Denis M. Chartrand.

Denis Chartrand, président du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (Archives) Photo : Radio-Canada

Cette politique a été adoptée à l’unanimité, mardi soir, et un avis formel sera envoyé à tous les employés mercredi, ajoute M. Chartrand.

Pour les employés qui ne sont pas pleinement vaccinés, le Conseil exigera, du 4 octobre au 2 décembre, qu’elles soient soumises à des tests de dépistage rapide à deux reprises de façon hebdomadaire.

On va leur donner un avis de deux semaines et ensuite, on va s’assurer que tous les employés soient doublement vaccinés. Pour un employé qui aurait son premier vaccin à la mi-octobre, il faut attendre quatre semaines encore pour avoir le deuxième vaccin, puis attendre 14 jours pour s’assurer que le vaccin soit pleinement efficace.

La science nous dit que les vaccins, ça fonctionne. Nous avons un mandat de protection des élèves, des employés et nous sommes fiers du travail de la gestion qui a préparé ce règlement administratif. Une citation de :Denis M. Chartrand, président du CEPEO

À compter du 3 décembre, seulement ceux ayant fourni une preuve qu’ils sont entièrement vaccinés et les individus qui ont reçu un résultat négatif au test de dépistage rapide suite à une preuve écrite d’exemption médicale ou d’un autre motif protégé par le Code des droits de la personne de l’Ontario pourront donc se rendre dans les établissements du CEPEOConseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario .

Il en sera de même dès le 18 octobre pour les personnes n’étant pas employées par le CEPEOConseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario .

L’individu qui est un membre du personnel du CEPEOConseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario et qui contrevient aux modalités de la directive […], se verra interdire l’accès aux lieux du CEPEOConseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario et pourrait faire l’objet de mesures administratives […] pouvant aller jusqu’au congédiement , prévoit la politique. Tout autre individu qui contrevient aux modalités de la directive peut se faire refuser l’accès aux lieux du CEPEOConseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario et pourrait faire face à d’autres mesures.

Le manque de leadership du gouvernement Ford dénoncé

Les membres du CEPEOConseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario ont déploré le manque de leadership du gouvernement provincial qui n’a pas mis en place de politique provinciale de vaccination pour le personnel des écoles ontariennes.

Ça aurait été beaucoup plus simple si le ministère de l’Éducation avait fait une politique provinciale , juge le président du CEPEOConseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario , Denis M. Chartrand, en entrevue. Il y a plusieurs conseils scolaires qui ont demandé au gouvernement d'avoir une politique provinciale. Le gouvernement n'a pas voulu bouger là-dessus. Donc, certains conseils scolaires, individuellement, ont commencé à développer des politiques pour chaque conseil.

Vers des fermetures de classes ou d’écoles?

Cette décision pourrait entraîner des fermetures de classes, voire d’écoles, reconnaît M. Chartrand.

Lorsqu'on fait une politique de ce genre-là, il y a toujours des risques parce qu'on sait que certaines personnes - heureusement une minorité - ne veulent pas être vaccinées. Il y a donc un risque financier de griefs et de poursuites devant des tribunaux [...], mais il y a aussi un risque au niveau de l'enseignement. Nous sommes en situation de pénurie d'enseignants, alors s’il y a des enseignants qui ne veulent pas être vaccinés, nous devrons, après le 3 décembre, les sortir de la salle de classe parce que c'est la politique du conseil. À ce moment-là, nous devrons trouver de nouveaux enseignants pour les remplacer. C'est un risque calculé. Un risque que nous sommes prêts à prendre parce qu'on pense que la santé et la sécurité des élèves et du personnel sont primordiales.

Le CEPEOConseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario assure cependant qu’il mettra tout en œuvre pour assurer la stabilité de ses différents groupes scolaires.