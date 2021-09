Un triste record de surdoses mortelles encore une fois brisé en Colombie-Britannique

C'est ce que révèlent les plus récentes données publiées par le Service des coroners de la Colombie-Britannique.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Au mois de juillet 2021, 184 personnes sont mortes en raison de drogues illicites dans la province, un nombre égal aux nombres de personnes mortes en janvier. Il s'agit du deuxième nombre le plus élevé de surdoses mortelles par mois, après le mois de juin 2020 où il y a eu 186 surdoses mortelles.

Ce sont les hommes (79 %) et les personnes de 30 à 59 ans qui continuent majoritairement à mourir de surdoses.

Le nombre de victimes de surdoses mortelles âgées de plus de 50 ans continue à augmenter comme c’est le cas depuis les six dernières années. En 2021, 39 % des victimes de surdoses mortelles étaient âgées de 50 ans et plus.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

184 personnes sont mortes en raison de drogues illicites en juillet 2021 en Colombie-Britannique. Photo : Shutterstock / Chirachai Phitayachamrat

Selon le précédent rapport rendu public par le Service des coroners de la Colombie-Britannique, 159 personnes sont mortes en juin 2021 en raison de drogues illicites.