Le porte-parole des résidences privées pour aînés de la Mauricie, Richard Maziade est en faveur de cette mesure pour autant que le vaccin soit offert sur une base volontaire.

À Shawinigan, la résidence Château Bellevue a été épargnée par la COVID-19 depuis le début de la pandémie. Il y a 97 % des résidents qui ont reçu deux doses. La troisième dose est la bienvenue, puisque personne ne veut revivre le confinement, comme l’explique le directeur de l’établissement, Gaëtan Daviau.

C’est lourd, mais ce n’est pas comme la première vague où ça a été quand même assez compliqué, on ne savait pas à quoi s’attendre. Mais là, ils savent à quoi s’attendre, ils savent que si on ne veut pas être malade, on va se sécuriser encore plus .

Les résidents rencontrés ont mentionné être prêts à recevoir une troisième dose de vaccin et espèrent que cela permettra de tenir le virus à l’extérieur des murs de la résidence, comme c’est le cas depuis un an et demi.

En Mauricie et au Centre-du-Québec, 16 000 personnes sont admissibles à recevoir la dose de rappel. D’entre eux, 2500 vivent en CHSLD, 12 500 en résidences pour personnes âgées autonomes et 900 em ressources intermédiaires et familiales.

Dans la région, le calendrier de vaccination n’est pas encore élaboré, mais le ministre de la Santé Christian Dubé a parlé de la fin octobre.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) indique que ses brigades de vaccination seront déployées dans les CHSLD et les milieux communautaires.

Avec les informations de Julie Grenon