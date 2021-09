Un projet de 6 M$ pour des logements de répit et pour des jeunes en difficulté

La Corporation Immeuble Saint-Joseph de Saguenay disposera d'un montage financier, venant en grande partie de la Société d'habitation du Québec. Les soeurs, qui continueront à occuper une autre partie du complexe, participent également financièrement et ont cédé l'édifice, a-t-on expliqué du côté du cabinet de la ministre en soirée.

Nous avons maintenant une base solide pour la réalisation d’un projet d’envergure qui aura un grand impact social à Saguenay. Nous sommes fébriles quant aux prochaines étapes qui concrétiseront le projet , a commenté Marie-Michèle Rancourt, présidente du comité provisoire de la Corporation Immeuble Saint-Joseph de Saguenay.

Le projet, annoncé par communiqué en fin de journée mardi, comprendra l'aménagement de 23 logements répartis au bénéfice de deux organismes.

Le projet pourra loger 23 ménages. Photo : Tirée de Facebook

Pour du répit

Les deux étages du bas permettront à l'Association pour le développement de la personne handicapée de Saguenay d'offrir 11 unités de répit pour loger pour un court séjour des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Ceci permettra aux familles et aux proches aidants de souffler et d'être soutenus de manière concrète dans leur quotidien.

Des ressources du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean seront disponibles à cet endroit. La direction des programmes Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme et Déficience physique tient à souligner l’importance de ce projet pour bonifier et diversifier l’offre de services régionale en matière de soutien aux proches aidants et en matière d’intégration et de participation sociales de la clientèle , a ajouté pour sa part Majorie Bouchard, directrice des programmes DI, TSA et DP au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

Ces deux étages sont déjà aménagés sous la forme de chambres.

Pour les 18 à 35 ans

Dans les trois étages du haut, à aménager complètement, le Café jeunesse de Chicoutimi offrira 12 logements sociaux pour des jeunes en difficulté âgés de 18 à 35 ans, dont trois seront réservés à des jeunes familles. Ces appartements seront disponibles sous supervision.

La Ville de Saguenay, de la Corporation des milieux de vie pour les personnes en réhabilitation et la Caisse Desjardins de Chicoutimi prennent part aussi à l'initiative.

Les deux premiers étages comprennent déjà des chambres, mais les trois étages supérieurs devront être aménagés. Photo : Tirée de Facebook

La ministre heureuse

L'édifice acquis n'est pas celui qui était visé par un promoteur pour un projet de déménagement d'organismes culturels de Saguenay.