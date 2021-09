Casse-Noisette de retour sur scène à Toronto

La populaire production revient sur la scène du Four Seasons Centre for the Performing Arts de Toronto pour la période des Fêtes, du 10 au 31 décembre, a annoncé la compagnie mardi.

La saison 2021-22 débute par un programme mixte, du 11 au 27 novembre, avec Angels' Atlas de la célèbre chorégraphe canadienne Crystal Pite et Serenade du regretté George Balanchine, le légendaire chorégraphe géorgien-américain qui a cofondé le New York City Ballet.

Sérénade a ouvert la saison d'automne du New York City Ballet le 21 septembre.

Les personnes entrant au Four Seasons Centre for the Performing Arts, y compris les artistes et le personnel, devront présenter une preuve de vaccination contre la COVID-19 ainsi qu'une pièce d'identité gouvernementale, a indiqué la compagnie basée à Toronto.

Les membres du public devront porter des masques à tout moment, sauf pour manger ou boire.

En outre, le théâtre accueillera 50 % du nombre maximal de spectateurs de sa capacité

La compagnie a indiqué que tous les rôles d'enfants seront interprétés par des élèves de l'École nationale de ballet du Canada. De plus, aucun enfant de moins de 12 ans ne participera à la production et tous les interprètes et membres de l'équipe seront entièrement vaccinés.

Avec les informations de CBC News