Le Phoenix de Sherbrooke présente ses joueurs au lancement de sa 10e saison

L'équipe comptera une dizaine de recrues et plusieurs jeunes joueurs. L'alignement comprendra notamment le joueur de centre Ethan Gauthier qui a été repêché au premier rang par le Phoenix.

Avec les changements effectués lors de la dernière saison, l'entraîneur Stéphane Julien estime que l'équipe deviendra rapidement compétitive au sein de la LHJMQ.

On veut reconstruire l'équipe rapidement, c'est pas une question de quatre ans. Cette année on va être compétitifs, on va être milieu de peloton et plus. L'année prochaine, on veut vraiment être dans le top 4. Une citation de :Stéphane Julien, entraîneur du Phoenix de Sherbrooke

Pour éviter que la pandémie ne vienne nuire à la saison, tous les joueurs, le personnel, de même que les familles de pension sont doublement vaccinés, confirme Stéphane Julien.

On sait que c'est possible qu'il y ait des cas de COVID, mais je pense que les choses ont été bien faites jusqu'à maintenant et on est content de retrouver un peu la vie normale dans les arénas avec des spectateurs , affirme Stéphane Julien.

Joshua Roy de retour à Sherbrooke

Pour se démarquer au cours de la prochaine saison, le Phoenix de Sherbrooke comptera sur le retour de Joshua Roy qui a été retranché du camp d'entraînement du Canadien de Montréal.

Depuis qu'il est revenu avec nous, il a mis les bouchées doubles pour être en super forme physique. On est vraiment contents de sa performance avec le Canadien. Ce qu'il a fait à Montréal, c'est exceptionnel et je pense qu'il revient avec la bonne mentalité , explique Stéphane Julien.

Joshua, c'est un joueur qui peut compter 40-50 buts par saison alors on est très content qu'il soit de retour avec nous. Une citation de :Stéphane Julien, entraîneur du Phoenix de Sherbrooke

Selon Stéphane Julien, ce joueur aidera l'équipe à atteindre ses objectifs pour la saison. On va être très compétitifs avec le retour de Joshua Roy. Une offensive très dynamique avec beaucoup de potentiel , souligne Stéphane Julien.

Le gardien de but Ivan Zhigalov est en route

Seul le gardien de but biélorusse, Ivan Zhigalov était absent pour l'ouverture de la saison, mardi. Stéphane Julien admet que les démarches administratives pour lui permettre de venir à Sherbrooke ont été plus complexes.

Ça a été plus long que prévu d'obtenir le visa. C'est pas évident avec les ambassades qui sont un peu fermées en Europe, mais tous les papiers sont en règle , affirme l'entraîneur.

Le gardien de but devrait arriver à Sherbrooke dans les prochains jours, selon Stéphane Julien.