Menace de grève à la Ville de Bonaventure

Accrédités avec la CSNConfédération des syndicats nationaux depuis avril 2019, les 40 travailleurs et travailleuses souhaitent obtenir une première convention collective.

Selon Éric Babin, conseiller syndical à la CSN, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Municipalité de Bonaventure ont adopté à l’unanimité un mandat de moyens de pression allant jusqu’à la grève.

C’est l’ultimatum que les employés ont donné à l'administration municipale, explique-t-il. Ça fait longtemps que ça traîne et on veut un règlement.

Les employés de la Ville de Bonaventure souhaitent obtenir une première convention collective. (archives) Photo : Ville de Bonavanture

En mars, le syndicat qualifiait de méprisante l’attitude de l'employeur, et plus spécifiquement celle du maire Roch Audet. Celui-ci alléguait que le fait d'accéder aux demandes des travailleurs ferait augmenter énormément la facture des contribuables.

Les syndiqués exigent un contrat négocié et signé entre les parties.

On veut des augmentations salariales annuelles, des congés, des horaires de travail officialisés par la convention collective et non à la bonne volonté d’un conseil municipal d’une année à l’autre. C’est toujours ça qui pendait au bout du nez des employés , explique le conseiller syndical.

Le maire de Bonaventure, Roch Audet estime que les demandes feraient grimper la facture des citoyens. (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Les syndiqués négocient des conditions qui se comparent aux autres conventions signées avec 12 autres municipalités de la Gaspésie, selon Éric Babin.

Les négociations ont commencé il y a un an. Un médiateur a été nommé en janvier 2021 par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec. M. Babin reconnaît toutefois que la pandémie a ralenti les discussions.

Si jamais les négociations se prolongeaient au-delà des élections municipales, les employés pourraient déclencher une grève générale illimitée, selon le conseiller syndical.

Il a été impossible, jusqu'ici, de joindre le maire de Bonaventure, Roch Audet.