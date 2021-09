Plus de 900 inscriptions pour des cours de natation et d’aquaforme à la piscine de L’Axe

Avec plus de 900 inscriptions en quelques semaines, l'horaire des cours de natation et d'aquaforme de l'entreprise Aquatitude, qui s'y est installée, est pratiquement rempli.

On offre des cours de natation pour tous, des cours de mises en forme, puis des cours sur la sécurité aquatique , a indiqué la copropriétaire d'Aquatitude, Sandra Bérubé.

Cette entreprise loue les installations situées près du Costco sur le boulevard du Royaume, à Chicoutimi.

On pensait combler un manque. Clairement, ce n'est pas ça qu'on fait, on ramasse tout. Il manque de piscines à Saguenay, on a des piscines qui sont quand même désuètes , a-t-elle enchaîné.

Celle qui a déjà traversé le lac Saint-Jean à la nage à deux reprises et dirigé deux clubs de natation croit qu'il y a amplement de demande, tant pour son complexe privé que pour les autres piscines publiques à Saguenay.

Des inscrits de partout à Saguenay

Les amateurs d'aquaforme qui fréquentaient la piscine du pavillon Roland-Saucier du secteur nord de Chicoutimi, fermée jusqu'à une date indéterminée, ont trouvé un nouveau bassin. Ça fait plusieurs années que j'y allais. Ça m'a manqué. (Ça fait) presque deux ans qu'elle est fermée, ça m'a manqué énormément parce que j'en ai énormément besoin, a raconté Line Blackburn, une adepte d'aquaforme.

À Jonquière aussi, toutes les piscines intérieures sont fermées temporairement.

C'est surtout le fait qu'elles sont fermées longtemps en fait. Ce n'est pas tellement le fait qu'elles soient fermées, mais que ça prend du temps avant qu'elles rouvrent , a déploré Marie-Christine Gallant, une résidente de Jonquière.

Par contre, le Centre de services scolaire De La Jonquière a annoncé que la piscine de l'école secondaire Kénogami devrait être prête à la mi-octobre.

D'après un reportage de Gilles Munger