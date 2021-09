Fairy Creek : l’injonction n’est pas prolongée

Selon le jugement, les actions des agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont mis la réputation du tribunal en danger.

Le juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique Douglas Thompson a tranché en faveur des manifestants écologistes, regroupés sous le nom Rainforest Flying Squad.

L'entreprise de sylviculture Teal Cedar Ltd a donc été déboutée de sa demande de prolongation de 12 mois de l'injonction.

L'ordonnance d'injonction autorisait la GRCGendarmerie royale du Canada à arrêter et à renvoyer les personnes qui bloquent l’accès à la forêt et aux zones de coupe. À ce jour, on compte plus de 1000 arrestations.

Dans les circonstances actuelles, je ne suis pas convaincu que la prépondérance des inconvénients favorise la prolongation de l'injonction. Les facteurs qui militent en faveur de l'extension ne l'emportent pas sur l'intérêt public à protéger la Cour contre le risque d'une nouvelle dépréciation de sa réputation , a déclaré le juge Thompson.

Il n'est pas juste et équitable dans toutes les circonstances de l'affaire de rendre l'ordonnance sollicitée. J'exerce mon pouvoir discrétionnaire en refusant de prolonger l'injonction , peut-on lire dans les conclusions du magistrat.

L'ordonnance de prorogation provisoire, rendue à la clôture de l'audience du 17 septembre 2020 expire ce mardi 28 septembre à 16 h, précise le jugement

Le juge a reconnu qu'autoriser l'expiration de l'injonction pourrait nuire gravement aux intérêts de l'entreprise et à la primauté du droit.

D'un autre côté, les méthodes d'exécution de l'ordonnance du tribunal ont entraîné une atteinte grave et substantielle aux libertés civiles, y compris une atteinte marquée à la liberté de la presse , souligne-t-il.

Plus de détails à venir...