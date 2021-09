Lukas Cormier dresse un bilan positif de son passage avec les Golden Knights

Je pense que ç'a bien été , analyse Lukas Cormier. C'était d'la fun! J'ai vécu une belle expérience de patiner avec des gars de la LNHLigue nationale de hockey et de jouer un match hors-concours.

Lukas Cormier a été repêché par les Golden Knights de Las Vegas en octobre 2020. Photo : Radio-Canada / François LeBlanc

Des journalistes ont remarqué sa présence, comme en fait foi ce message Twitter du journaliste David Shoen, du Review Journal de Las Vegas.

Lukas Cormier a participé au camp des recrues avec les espoirs de l'organisation et les joueurs invités. Le défenseur originaire de Sainte-Marie-de-Kent, au Nouveau-Brunswick, a été repêché au 68e rang de la séance de sélection de 2020, et il a impressionné les intervenants. Il a été invité à participer au camp principal avec les vétérans.

Pour le camp des recrues, je côtoyais des joueurs dans la même situation que moi. Mais, lors du camp principal, on voyait les plus vieux : [Mark] Stone, [Alex] Tuch, [Max] Pacioretty. On mangeait avec eux, on leur parlait. C'était pas mal cool! Une citation de :Lukas Cormier

Ci-dessous, Lukas parle de ses émotions lorsqu'il a enfilé le gilet des Knights la première fois.

Sa première partie, disputée contre les Sharks de San José, dimanche, lui a permis de jouer devant des milliers de spectateurs à Las Vegas, contre des joueurs qu'il a vus à la télé lorsqu'il était plus jeune : Brent Burns et Logan Couture.

Pendant quelques minutes, il a été ébloui.

C'était un peu comme ça au début , déclare l'Acadien âgé de 19 ans. Mais les nerfs ont relaxé et c'était mieux après.

Il n'avait pas le choix, car ça va vite dans la LNHLigue nationale de hockey .

C'est sûr que, si tu manques un jeu, ça ne prend pas de temps que ça revienne dans la zone , lance-t-il en souriant. Il faut être toujours très alerte.

Lukas Cormier était sur la glace pour deux des buts des Sharks. Il a joué pendant 22 min 34 s, il a effectué un tir au but et il en a bloqué un. Il a même évolué pendant 58 secondes en avantage numérique.

Des conseils

Lundi, les Golden Knights ont fait tomber le couperet et l'Acadien a été retranché.

On m'a dit d'améliorer ce que je fais bien et de prendre un peu plus de force , mentionne Cormier.

Lukas Cormier, à genoux, lors d'un match des séries éliminatoires 2021. Photo : Olivier Croteau / LHJMQ

Il retourne à Charlottetown la tête haute, prêt à porter les couleurs des Islanders pour une quatrième saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les Insulaires auront une très forte équipe, notamment avec l'acquisition de Xavier Simoneau dans l'entre-saison.

On a hâte de commencer, car on aura une bonne équipe. J'ai hâte de voir comment ça va aller. Notre division sera forte cette année. Ça nous forcera à être meilleurs tous les soirs.

Vendredi, Charlottetown entreprendra sa saison en visitant les Sea Dogs de Saint-Jean, qui accueilleront le tournoi de la coupe Memorial.