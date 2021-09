Femmes enceintes et primes COVID : le ministre Dubé demande de corriger le tir

Radio-Canada rapportait lundi que des femmes enceintes œuvrant dans le réseau public et qui devaient s’absenter pour des suivis de grossesse se voyaient privées de 500 $ à 700 $ en primes COVID pour un rendez-vous d’une heure.

Elles dénonçaient le fait d'être victimes de discrimination et l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) de la Mauricie et du Centre-du-Québec affirmait se buter à une fin de non-recevoir du ministère afin de corriger le tir.

Or, le ministre Christian Dubé a demandé mardi matin de corriger cette erreur administrative . Nous allons revoir l’application des primes de temps complet pour tenir compte de cette situation et assurer que les femmes enceintes puissent continuer d’aller à leur rendez-vous médical de suivi, tout en travaillant sur le terrain.

Il n’est pas question de pénaliser les femmes enceintes qui doivent se rendre à leurs rendez-vous médicaux. Une citation de :Extrait d'un courriel du cabinet du ministre Christian Dubé

Le cabinet du ministre a également tenu à souligner la contribution excessivement importante des femmes enceintes dans le réseau de la santé.