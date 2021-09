Le CIUSSS MCQ change son fusil d’épaule concernant le foyer 0-3 ans de la DPJ

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) change d’avis et écarte maintenant l’idée d’un foyer de groupe 0-3 ans pour faire face au manque de familles d’accueil dans la région.

Il s’agit d’un revirement de situation, puisqu’au cours des dernières heures, l’organisation disait [continuer] de faire tout le nécessaire pour éviter l’alternative du foyer de groupe , alors que le syndicat représentant les employés de la DPJ décriait que cette option soit toujours dans les plans.

Même comme option de dernier recours, le foyer de groupe pour les 0-3 ans n’est plus une option que nous retenons. Une citation de :Extrait d'un courriel du CIUSSS MCQ

En plus du syndicat, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, avait demandé au CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec de ne pas aller de l’avant avec cette avenue . Plus tôt en après-midi, mardi, le cabinet du ministre indiquait par courriel que M. Carmant pourrait aller jusqu’à s’interposer pour empêcher que cette solution soit mise sur pied.

Nous poursuivons nos échanges avec le MSSS pour déterminer de nouvelles alternatives afin d’assurer un hébergement en cas de besoin , poursuit le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec par écrit.

La porte-parole de l’opposition libérale pour la protection de la jeunesse, Kathleen Weil, avait également dénoncé ce plan sur les réseaux sociaux.

Avec les informations de Marie-Ève Trudel