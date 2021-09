Bruno Marchand rêve d’une ville qui « n’échappe personne »

Le chef de Québec forte et fière, Bruno Marchand, a beau avoir quitté le milieu communautaire pour se lancer en politique, le désir « de prendre soin du monde » continue de l’animer, à tel point que le candidat à la mairie promet de consacrer son expérience et ses capacités à la construction d’une ville qui « n’oublie personne » s’il est porté au pouvoir.

Pour y parvenir, l’ancien PDGprésident-directeur général de Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent a notamment l’intention de s’occuper de chaque quartier et de chaque district de la ville, sans exception.

On va construire à proximité d'où les gens vivent des quartiers riches, des quartiers animés, des quartiers vivants avec une trame commerciale forte , confie-t-il en entrevue avec l’animateur du Téléjournal Québec, Bruno Savard.

Le chef de Démocratie Québec promet de « n’échapper personne » s’il est élu maire de Québec. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Invité par Radio-Canada à choisir un lieu représentatif de sa vision pour la tenue de l’entrevue, le chef de Québec forte et fière a choisi la rue Racine, dans le quartier Loretteville.

Des rues en manque d’amour

Selon Bruno Marchand, l’artère donne un bon aperçu de ce qu’il advient quand un secteur ne reçoit pas toute l’attention dont il aurait besoin.

On voit que cette rue-là a manqué d'amour, mais c'est comme ça à Charlesbourg, c'est comme ça à Beauport, c'est comme ça dans d'autres endroits de la ville [...] Il y a quelque chose à faire avec les gens et on va être là pour ça. Une citation de :Bruno Marchand, chef de Québec forte et fière et candidat à la mairie

Cette volonté de ne faire aucun laissé-pour-compte, le candidat admet la retrouver chez le maire sortant, Régis Labeaume, dont il salue l’engagement envers le vivre-ensemble, notamment dans la foulée de l’attentat à la grande mosquée de Québec.

Le chef de Démocratie Québec juge que des artères de la ville « manquent d’amour », notamment la rue Racine, dans le quartier Loretteville. Photo : Radio-Canada

II a souhaité faire de cette ville-là une ville où on n’échappe personne et c'est exactement, nous, ce qu'on veut faire. N’échapper personne en chemin, ça suppose d'abord qu'il y ait un maire capable de prendre la parole, d'être sensible et de dire aux citoyens : "quand vous serez exaspérés, je serai là pour me battre pour vous autres" , mentionne Bruno Marchand.

Depuis l’annonce de sa candidature, en mars dernier, il a souvent été question du manque d’expérience politique du chef de Québec forte et fière, qui refuse cependant d’y voir un handicap.

L’inexpérience, un enjeu?

Il croit au contraire que l’expérience acquise dans le milieu communautaire l’a bien préparé à la tâche qui l’attend en cas de victoire le 7 novembre.

Gérer du monde, je l'ai fait, travailler à réunir des groupes qui ne sont pas toujours facilement réunissables, qui n'ont pas toujours les mêmes intérêts, j'ai fait ça , énumère Bruno Marchand.

Est-ce qu'on veut politiciens de carrière qui ont fait 10, 15, 20, 30, 40 ans de politique [...] ou on est capable de voir à travers les expériences des gens des capacités qui sont capables de se transposer à la gestion de la ville? Une citation de :Bruno Marchand, chef de Québec forte et fière et candidat à la mairie

Imputabilité et transparence

En plus de démontrer sa capacité à rassembler les gens et à les diriger, M. Marchand estime que ses expériences professionnelles démontrent qu’il peut livrer la marchandise.

Bruno Marchand rappelle qu’avant de prendre les rênes de la Ville de Québec en 2007, Régis Labeaume n’avait jamais été élu (archives). Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Advenant son élection à la mairie, le chef politique s’engage d’ailleurs à tenir la population informée du suivi de chacune des promesses effectuées dans le cadre de la présente électorale.

On veut de la transparence. On veut une ville qui est riche, mais une ville aussi dont les élus sont capables d'être imputables [et] d'être responsables et ça, c'est ce à quoi on rêve et c'est ce qu'on va livrer , promet Bruno Marchand.

Avec les informations de Bruno Savard